Koncertzāle “Latvija” jauno sezonu sāks ar spilgtu koncertprogrammu
Ventspils koncertzāle “Latvija” jaunajā sezonā uzstāsies pasaules opermūzikas zvaigzne Kristīne Opolais, komponists Raimonds Tiguls un “Schola Cantorum Rīga”, Liepājas Simfoniskais orķestris un talantīgā jaunās paaudzes vijolniece Elza Siliņa, virtuozais duets - vijolnieks Iskandars Vidžaja un pianists Vestards Šimkus, izcili itāļu mūziķi un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.
Ilgi gaidītais Latvijas opermākslas zvaigznes Kristīnes Opolais solokoncerts koncertzālē “Latvija” izskanēs sestdien, 10. oktobrī. Koncertprogrammā apvienosies spilgtākās liriskā un dramatiskā soprāna lomas, atklājot mākslinieces balss spēku, emocionālo dziļumu un skatuvisko harizmu. Uz skatuves kopā ar Kristīni Opolais muzicēs pianiste Agnese Egliņa – ilggadēja dziedātājas skatuves partnere, kuras atraktīvā muzicēšana, smalkā muzikālā izjūta un enerģiskā klātbūtne piešķir priekšnesumiem īpašu dzīvīgumu un emocionālas nianses.
Koncertzāles “Latvija” jauno sezonu sestdien, 29. septembrī, atklās jaunās paaudzes vijoļspēles spīdeklis Elza Siliņa un Liepājas Simfoniskais orķestris, piedāvājot koncertprogrammu, kurā skanēs gan mūsdienu latviešu mūzika, gan simfoniskās mūzikas klasika. Koncertā pirmo reizi iemirdzēsies Selgas Mences jaundarbs “Orions” – īpaši šai programmai radīta uvertīra.
Sestdien, 24. oktobrī, klausītājus uz tikšanos aicina virtuozu un harizmātisku izpildītāju duets – vācu-indonēziešu vijolnieks Iskandars Vidžaja un latviešu pianists Vestards Šimkus.
Rudenī Ventspilī viesosies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, sestdien, 7. novembrī, koncertzālē “Latvija” pirmo reizi uzstājoties itāļu diriģenta Mikēles Gambas vadībā. Koncertā satiksies franču elegance, itāļu muzikālais krāšņums un Bēlas Bartoka monumentālā orķestra valoda, piedāvājot daudzveidīgu un emocionāli piesātinātu koncerta mūzikas programmu.
Gada noslēgumā – sestdien, 12. decembrī – īpašu atmosfēru varēs baudīt koncertā “Ziemassvētku gregoriskie dziedājumi”, kurā uzstāsies Raimonds Tiguls un “Schola Cantorum Rīga”. Raimonds Tiguls, kura mūzika bieži saistīta ar gaismas, klusuma un iekšējās pārtapšanas motīviem, šajā koncertā piedāvā klausītājam garīgu ceļojumu – no pirmatnējās balss līdz debesu horizontiem, kur skaņa kļūst par lūgšanu.
Šie pasākumi iekļauti koncertzāles “Latvija” abonementā, kuru varēs iegādāties no pirmdienas, 1. jūnija, plkst. 12.00. Savukārt nedēļu vēlāk – 8. jūnijā – biļetes būs iegādājamas arī uz atsevišķiem koncertiem. Abonementu tirdzniecība plānota līdz 26. septembrim vai līdz brīdim, kad visi abonementi būs pārdoti.
Koncertzāles “Latvija” abonementā iekļautie koncerti:
• 26.09. 17.00 Orions. Elza Siliņa & Liepājas Simfoniskais orķestris
• 10.10. 17.00 Kristīne Opolais. Solokoncerts Ventspilī
• 24.10. 17.00 Starp pasaulēm. Iskandars Vidžaja un Vestards Šimkus
• 07.11. 17.00 Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Mikēle Gamba
• 19.12. 17.00 Ziemassvētku gregoriskie dziedājumi. Raimonds Tiguls un “Schola Cantorum Rīga”
Abonements un biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, internetā – bilesuparadize.lv, kā arī koncertzāles “Latvija” kasē.