Ogres novadā palielinās vairākus sociālās palīdzības pabalstus
Ogres novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu veikt būtiskus grozījumus saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, izmaiņas ietver gan atsevišķu pabalstu apmēru palielināšanu, gan saņēmēju loka paplašināšanu, kā arī elastīgāku pieeju atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Grozījumi izstrādāti, izvērtējot sociālā darba praksi un secinot, ka daļa pašreizējo pabalstu apmēru un kritēriju vairs pilnībā neatbilst reālajām iedzīvotāju vajadzībām.
Viens no nozīmīgākajiem plānotajiem uzlabojumiem skars pabalstu izglītības ieguves atbalstam. Pašlaik to var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru bērni mācās vispārējās izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei, taču turpmāk atbalsts būs pieejams arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem. Vienlaikus paredzēts palielināt pabalsta apmēru no līdzšinējā apmēra līdz 150 eiro vienam izglītojamajam kalendārajā gadā, ņemot vērā pieaugošās izmaksas par individuālajiem mācību līdzekļiem un piederumiem.
Tāpat grozījumi paredz lielāku atbalstu veselības aprūpes izdevumu segšanai sociāli mazāk aizsargātām mājsaimniecībām. Ja mājsaimniecībā nav darbspējīgu personu, veselības aprūpes pabalsts turpmāk varēs sasniegt līdz 200 eiro vienai personai kalendārajā gadā, sedzot faktiskos izdevumus. Šādas izmaiņas paredzētas, lai mazinātu risku, ka būtiski veselības aprūpes pakalpojumi cilvēkiem kļūst nepieejami finansiālu apsvērumu dēļ.
Papildu atbalsts paredzēts arī iedzīvotājiem, kuri saskaras ar grūtībām segt mājokļa uzturēšanas izdevumus. Izvērtējot pabalsta pieprasījuma dinamiku un iedzīvotāju situācijas, pašvaldība secinājusi, ka līdzšinējais atbalsta apmērs bieži nav pietiekams, lai efektīvi palīdzētu novērst mājokļa zaudēšanas riskus, tādēļ paredzēts palielināt pabalstu mājokļa ar lietošanu saistīto parādu segšanai no 50 līdz 100 eiro.
Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, ar kuru saskaras vairākas iedzīvotāju grupas. Personas, kuras pēc institucionālas aprūpes uzsāk patstāvīgu dzīvi, turpmāk pabalsta izlietojumu apliecinošos dokumentus varēs iesniegt trīs mēnešu laikā līdzšinējo 30 dienu vietā, savukārt rehabilitācijas pabalstu būs iespējams pieprasīt par izdevumiem, kas radušies līdz pat 12 mēnešiem iepriekš, nevis sešu mēnešu laikā kā līdz šim. Šīs izmaiņas ļaus ģimenēm un sociāli ievainojamām personām elastīgāk izmantot atbalsta iespējas, nezaudējot tās formālu termiņu dēļ.
Tāpat paredzēts atteikties no ierobežojuma, kas līdz šim liedza piešķirt pabalstu krīzes situācijā personām, kurām teorētiski bija iespēja pretendēt uz apdrošināšanas atlīdzību. Tas ļaus pašvaldībai operatīvāk sniegt palīdzību cilvēkiem krīzes apstākļos, izvairoties no ilgstošiem administratīviem procesiem.
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja uzsver: “Pašvaldības sociālās palīdzības sistēmai jābūt ne tikai juridiski korektai, bet arī praktiski efektīvai un cilvēcīgai. Ikdienas darbā redzam, ka dzīves situācijas kļūst sarežģītākas, pieaug izdevumi gan izglītībai, gan veselības aprūpei, un cilvēkiem nepieciešams savlaicīgs un mērķēts atbalsts. Ar šiem grozījumiem mēs paplašinām palīdzības iespējas, vienlaikus mazinot birokrātiskos šķēršļus un padarot sistēmu saprotamāku un pieejamāku tiem, kuriem palīdzība patiešām nepieciešama.”
Saistošo noteikumu grozījumu projekts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika publicēts Ogres novada pašvaldības tīmekļvietnē no 23. aprīļa līdz 8. maijam, un šajā laikā iedzīvotāju priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti. Pēc grozījumu apstiprināšanas domē tie tiks virzīti saskaņošanai un publicēšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.