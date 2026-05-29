"Kā viņu vispār varēja palaist vaļā?" Baložos nogalinātā vīrieša tēvs nesaprot, kāpēc aizdomās turētais atbrīvots
"Ir grūti skatīties uz to, ka cilvēks, kurš tiek turēts aizdomās par mana dēla slepkavību, atrodas brīvībā," saka bojā gājušā 35 gadus vecā vīrieša tēvs, pēc tam, kad uzzināja, ka tiesa atbrīvoja aizdomās turēto tieši tiesas zālē.
Baložu iedzīvotāji nofilmēja, kā pie vienas no privātmājām mikroautobusā ieliek segā ietītu 35 gadus vecā vīrieša līķi. Uz bojāgājušā ķermeņa tika konstatēti vairāki dūrieni un vardarbības pēdas. Kopā ar likumsargiem no notikuma vietas aizbrauca arī galvenais aizdomās turētais – 42 gadus vecais mājas saimnieks Dmitrijs.
Stundu pirms mediķu ierašanās konfliktu dārzā bija pamanījusi garāmgājēja. Pēc viņas teiktā, jau tajā brīdī dārzā bija asinis.
Kautiņš beidzās ar ciemiņa vārdā Vadims nāvi. Raidījums "Degpunktā" sazinājās ar bojāgājušā tēvu. Caur asarām viņš pastāstīja, ka liktenīgajā vakarā viņa dēls kopā ar draugu nolēma iedzert pie paziņas.
Pēc kāda laika draugs aizgāja, atstājot Vadimu vienatnē ar mājas saimnieku. Vēlāk draugu čatā parādījās video, ko Vadims uzņēma svešā mašīnā neilgi pirms nāves.
Dmitrijs, bojā gājušā tēvs: "Jā, viņš bija piedzēries, pēc izskata – ļoti piedzēries. Bet viņš saka: "Es nesaprotu, kas par cilvēkiem, kur viņi mani ved." Otrajā video viņiem vajadzēja doties pēc velosipēda, un ar to viss beidzās. Tas bija ap septiņiem vakarā."
Kaimiņi stāsta, ka aizturētais vīrietis nesen pārcēlies uz šo rajonu. Viņš dzīvoja viens, bieži pie sevis uzņēma dažādas kompānijas, tomēr iepriekš, pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, ar viņu nopietnas problēmas nebija radušās.
Pēc vietējo iedzīvotāju teiktā, strīds starp abiem vīriešiem, iespējams, sākās tieši narkotiku dēļ.
Daži cilvēki, ar kuriem runāja raidījums "Degpunktā", apgalvo, ka regulārās pulcēšanās varēja būt saistīta ar iespējamu narkotisko vielu apriti. Pēc bojā gājušā tēva teiktā, šāda informācija bija zināma arī Vadima draugiem.
Pirms tiesas izmeklēšanas laikā Valsts policija lūdza apcietināt 42 gadus veco aizdomās turēto, tomēr tiesa šo lūgumu noraidīja. Šādu lēmumu bojā gājušā tēvs nevar saprast.
Ar jautājumiem raidījums "Degpunktā" vispirms vērsās Valsts policijā, bet pēc tam Rīgas rajona tiesā, kur tika pieņemts lēmums atbrīvot vīrieti. Abu valsts iestāžu atbildes bija lakoniskas: lieta joprojām tiek izmeklēta.
Vīrietim piemērota nodošana policijas uzraudzībā, kā arī izbraukšanas aizliegums no valsts. Pēc lēmuma pieņemšanas Valsts policija saņēma arī lēmuma pamatojumu.
Uz žurnālistu jautājumu, kāpēc tika pieņemts šāds lēmums, tiesas pārstāve atbildēja: "Tāpēc, ka tiesnesis tā nolēma."
Žurnālisti arī norādīja, ka līdzīgos gadījumos, kad cilvēks tiek turēts aizdomās par nāvējošu ievainojumu nodarīšanu, aizdomās turētie parasti tiek apcietināti. Uz jautājumu, vai tas nozīmē, ka šobrīd vīrietis atrodas brīvībā, tiesā atbildēja: "Jā, tā tas iznāk."
Valsts policijas sākotnējā informācija -
aizturēts vīrietis par slepkavības izdarīšanu Baložos
Šā gada 24. maijā Valsts policija privātmājā Baložos, Ķekavas novadā, atrada 1991. gadā dzimuša vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess un, aizdomās par veikto noziedzīgo nodarījumu, aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis. Valsts policija vērsās tiesā ar ierosinājumu personai piemērot apcietinājumu, taču tiesa atteica šāda drošības līdzekļa piemērošanu.
Šā gada 24. maijā kādā privātmājā Baložos, Ķekavas novadā, tika atrasts 1991. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka alkoholisko dzērienu lietošanas laikā izcēlies konflikts, kas pāraudzis fiziskā konfliktā, un 1984. gadā dzimušais vīrietis vairākas reizes sadūra 1991. gadā dzimušo vīrieti, kurš gāja bojā notikuma vietā.
Aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu tajā pašā dienā likumsargi aizturēja 1984. gadā dzimušu vīrieti. Viņš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Valsts policija, izvērtējot kriminālprocesa materiālus un aizdomās turētā personību, 26. maijā vērsās Rīgas rajona tiesā ar ierosinājumu piemērot vīrietim apcietinājumu, taču tiesa nolēma atteikt piemērot drošības līdzekli apcietinājumu. Vīrietim piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, ir noteiktas ekspertīzes, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta – par personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību). Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts sods - mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Plašāk skatieties augstāk pievienotajā video.