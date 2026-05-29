Jaunais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Politika
Šodien 11:56
Dombrava pirmajā darba dienā uzdod darbiniekiem saziņā izmantot tikai valsts valodu
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava savā pirmajā darba dienā izdevis pirmo rīkojumu par valsts valodas lietošanu darba vietā un pienākumu izpildē.
“Latvijā valsts valoda ir latviešu, un mans pirmais rīkojums ir uzdot visiem iekšlietu sistēmā strādājošajiem darba pienākumu izpildē un savstarpējā saskarsmē ar iedzīvotājiem un kolēģiem lietot tikai un vienīgi valsts valodu,” norāda iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.