FOTO: koalīcijas partijas parakstījušas vienošanos par Kulberga valdību

Saeimas partijas paraksta Kulberga valdības deklarāciju
Jauno valdību veidojošās koalīcijas partijas trešdien parakstījušas sadarbības līgumu un Andra Kulberga (AS) vadītā Ministru kabineta deklarāciju, tā iezīmējot jaunās valdības prioritātes un kopīgos darba principus.
Kulberga veidotās valdības partneri sadarbības līgumā apņemas ievērot stingru disciplīnu, nepiesegt pārkāpumus un nodrošināt fiskāli atbildīgu, saskaņotu darbu, fokusējoties uz prioritātēm. Līgumā uzsvērta savstarpēja uzticēšanās un kopīga politiskā atbildība, kā arī nulles tolerance pret likumpārkāpumiem un korupciju. Tāpat tajā teikts, ka ministriem jāuzņemas skaidri mērķi, par kuru neizpildi premjers var prasīt demisiju.
Savukārt Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte izcelta drošība, paredzot aizsardzībai novirzīt 5% no IKP, vienlaikus stiprinot ekonomiku, sociālo politiku un budžeta disciplīnu. Lēmumus plānots pieņemt vienprātīgi.
Plānots stiprināt robežu, pretgaisa aizsardzību un vietējo militāro industriju, attīstīt tehnoloģijas un turpināt atbalstu Ukrainai. Vienlaikus paredzēta stingrāka imigrācijas kontrole, virzība uz sabalansētu budžetu, uzņēmējdarbības un eksporta veicināšana.
Sociālajā jomā iecerēts paplašināt atbalstu ģimenēm, ieviest bāzes pensiju un palielināt veselības aprūpes finansējumu, kā arī uzraudzīt lielos valsts projektus. Saeimas balsojums par Kulberga jauno valdību paredzēts plkst. 13.30.
Jau ziņots, ka jauno valdību, par kuras apstiprināšanu Saeimas deputāti lems ceturtdien, veidojošajām partijām kopumā ir vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā.
Lielākā frakcija koalīcijā ir "Jaunā vienotība" (JV) ar 25 deputātiem, savukārt Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ir 16 vietas, "Apvienotajam sarakstam" (AS) - 13, bet Nacionālajai apvienībai (NA) - 12 deputāti. Vienlaikus jaunās koalīcijas balsu skaits ir lielāks, piemēram, ZZS balsojumus atbalsta Oļegs Burovs (GKR) un Andrejs Ceļapīters. Tāpat jauno valdību varētu atbalstīt pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Igors Rajevs.