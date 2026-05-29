Vērienīgā operācijā Harkivā sagrauts krāpnieku zvanu tīkls, kas apzadzis Latvijas iedzīvotājus.VIDEO
Šī gada 26. maijā Latvijas Valsts policija sadarbībā ar Ukrainas likumsargiem, "Eirojust" un Latvijas Republikas prokuratūru īstenoja vērienīgu starptautisku operāciju. Tās laikā Ukrainas pilsētā Harkivā tika pilnībā apturēta organizētas noziedzīgas grupas un tās krāpnieciskā zvanu centra darbība, kas mērķtiecīgi izkrāpa naudu no Eiropas valstu iedzīvotājiem, tostarp Latvijas valstspiederīgajiem.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka Ukrainā lokalizētā noziedzīgā grupa īstenoja dažādas krāpnieciskas shēmas, tostarp investīciju krāpšanu un tā saucamo "zaudēto ieguldījumu atgūšanu" jeb recovery scam.
Mērķis – neaizsargātākie sabiedrības locekļi
Īpaši šokējošs ir fakts, ka noziedzīgās darbības tika mērķtiecīgi vērstas pret gados vecākiem cilvēkiem, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpniekiem. Ļaundari ciniski manipulēja ar upuru cerībām atgūt iepriekš zaudētos līdzekļus. Izsakot maldinošus piedāvājumus un izmantojot cietušo uzticēšanos, krāpnieki piekļuva viņu attālinātās autentifikācijas rīkiem ("Smart-ID") un bez saskaņošanas noslēdza kredītlīgumus, uzdodoties par šīm personām. Tāpat tika radīta ilūzija par ieguldījumiem kriptovalūtās – speciāli izveidotās platformās iedzīvotājiem tika demonstrēta neesoša peļņa.
Dzelžaina konspirācija
Lai nodrošinātu maksimālu konspirāciju un nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi informācijai, grupas vadītāji biroja telpās bija ieviesuši stingru caurlaižu režīmu un videonovērošanas sistēmu. Zīmīgi, ka zvanu centra personāls tika pārbaudīts pat ar poligrāfa (melu detektora) palīdzību.
Izkrāpti tūkstošiem eiro
Vērienīgās operācijas laikā tika veiktas 14 kratīšanas. To rezultātā tika izņemti būtiski lietiskie pierādījumi: datortehnika, 49 mobilie tālruņi, transportlīdzekļi, 30 SIM karšu turētāji, banknošu skaitītājs, kā arī kriptomaks.
Piecas personas ir atzītas par aizdomās turētām, no kurām divām piemērots apcietinājums, bet trijām – mājas arests.
Lai gan izmeklēšanas sākumā tika konstatēti seši cietušie ar kopējiem zaudējumiem ne mazāk kā 100 000 eiro apmērā, šobrīd apzināti jau vismaz 50 cietušie Latvijā. Tāpat upuri identificēti arī citās Eiropas Savienības valstīs. Policija norāda, ka patiesais cietušo skaits un nodarīto zaudējumu apmērs visticamāk ir vēl būtiski lielāks, un šobrīd aktīvi turpinās procesuālās darbības.
Kā sevi pasargāt?
Tā kā telefonkrāpnieku un viltus investoru metodes kļūst arvien izsmalcinātākas, Valsts policija atgādina būtiskākos drošības noteikumus:
Neturpiniet sarunu, ja jums rodas kaut mazākās aizdomas par krāpniecību.
Nekad un nevienam neizpaudiet savus bankas piekļuves datus ("Smart-ID"), paroles vai autorizācijas kodus.
Ja rodas aizdomas par datu kompromitēšanu, nekavējoties bloķējiet piekļuvi savam bankas kontam un sazinieties ar banku.
Neinstalējiet savās ierīcēs attālinātās piekļuves programmas, ja to aicina darīt svešinieki.
Neveiciet nekādas investīcijas, pirms neesat rūpīgi pārbaudījuši pakalpojuma sniedzēja likumību un brokera kompetenci.
Saņemot zvanu par investīciju iespējām, vienmēr pārliecinieties, vai šim pakalpojuma sniedzējam ir juridiskas tiesības šādus pakalpojumus piedāvāt.
Pēc aizdomīgas sarunas vienmēr paši sazinieties ar banku vai attiecīgo iestādi.
Nekādā gadījumā nemaksājiet personām, kuras jums piedāvā atgūt iepriekš krāpšanas rezultātā zaudēto naudu.
Nepārskaitiet naudu uz nepazīstamiem bankas kontiem vai tā dēvētajiem "drošības kontiem".
Atcerieties – izkrāpto līdzekļu atgūšana ir iespējama tikai tiesībsargājošo iestāžu un tiesas ceļā; jebkādi citi solījumi par ātru naudas atgūšanu ārpus oficiālajām institūcijām ir viltus.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, neļauties krāpnieku viltībām un vienmēr atcerēties zelta likumu: "Piezvani savējiem, pirms to izdara krāpnieks!"