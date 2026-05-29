Policija lūdz atsaukties Dzelzavas ielā notikušās "BMW" un motocikla avārijas aculieciniekus
Valsts policijas foto
112

Policija lūdz atsaukties Dzelzavas ielā notikušās "BMW" un motocikla avārijas aculieciniekus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu precīzus apstākļus ceļu satiksmes negadījumam, kas 20. maija pēcpusdienā notika Rīgā, Dzelzavas ielā. Sadursmē iesaistīta vieglā automašīna un motocikls.

Policija lūdz atsaukties Dzelzavas ielā notikušās ...

Kā informē likumsargi, 20. maijā ap pulksten 15.10 Rīgā, Dzelzavas ielā notika sadursme starp automašīnu "BMW 335D XDrive" un motociklu "CF MOTO".

Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219837 vai 112.

Tēmas

SadursmeRīgaBMWValsts policija112Valsts policija meklē

Citi šobrīd lasa