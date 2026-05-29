Valsts policijas foto
Šodien 11:05
Policija lūdz atsaukties Dzelzavas ielā notikušās "BMW" un motocikla avārijas aculieciniekus
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību, lai noskaidrotu precīzus apstākļus ceļu satiksmes negadījumam, kas 20. maija pēcpusdienā notika Rīgā, Dzelzavas ielā. Sadursmē iesaistīta vieglā automašīna un motocikls.
Kā informē likumsargi, 20. maijā ap pulksten 15.10 Rīgā, Dzelzavas ielā notika sadursme starp automašīnu "BMW 335D XDrive" un motociklu "CF MOTO".
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, zvanot pa tālruņa numuru 67219837 vai 112.