Bēgot no robežsargiem, migrantu pārvadātājs izraisījis smagu avāriju ar cietušajiem
Trešdien, 13. maijā, pēc bēgšanas no robežsargiem nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājs ar saviem pasažieriem Augšdaugavas novadā izraisīja nopietnu ceļu satiksmes negadījumu, kā rezultātā bojāti trīs transportlīdzekļi.
Pārbaudot saņemto informāciju par aizdomīgu "Toyota" markas automašīnu, kas virzās pa autoceļu Krāslava-Dagda, robežsargi ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem mēģināja veikt automašīnas apturēšanu, taču vadītājs ignorēja robežsargu likumīgās prasības un turpināja kustību, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu.
Automašīnas vadītājs iebrauca Krāslavā, kur, neievērojot ceļu satiksmes noteikumus un veicot vairākus bīstamus manevrus, izbrauca cauri pilsētai un lielā ātrumā turpināja braukšanu Daugavpils virzienā. Transportlīdzekļa vadītājs turpināja kustību, nesamazinot ātrumu, līdz Augšdaugavas novada Naujenes pagastā apdzīvotā vietā, ieraugot otru robežsargu dienesta automašīnu un neveicot tās apbraukšanas manevru, ietriecās tajā.
Robežsargu dienesta automašīna ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas signāliem atradās uz brauktuves ar mērķi veikt likumpārkāpēja automašīnas apturēšanu. Negadījuma laikā dienesta automašīnā atradās divi robežsargi. Sadursmes rezultātā likumpārkāpēja transportlīdzeklis atleca uz pretējo ceļa malas pusi, atdūrās pret kādu Krāslavas virzienā garāmbraucošu automašīnu, un palika ceļa malā.
Uz notikuma vietu izsauktas Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (NMPD), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Valsts policijas amatpersonas. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja trīs cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem. Vēl divi cilvēki no automašīnām izkļuva pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja automašīnu akumulatoru klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.
Automašīnas vadītājs un pasažieri nogādāti uz slimnīcu, kur pēc apskates mediķi konstatēja, ka transportlīdzekļa vadītājam hospitalizācija nav nepieciešama, bet pasažieriem ar dažāda veida lūzumiem un mugurkaula traumām jāpaliek slimnīcā. Robežsargi notikuma rezultātā guva vieglas traumas, trešā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāja traumas neguva.
Apstākļu noskaidrošanas laikā konstatēts, ka automašīnas vadītājs ir Uzbekistānas pilsonis, kuram nav noteiktā kārtībā iegūta autovadītāja apliecība, bet automašīnā atradās divi Indijas un divi Irānas pilsoņi bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Tāpat konstatēts, ka transportlīdzeklim nav veikta tehniskā apskate un nav derīgas OCTA polises.
Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā nopietni bojātas divas iesaistītās automašīnas, trešā automašīna sadursmes rezultātā guva mazāk nopietnus bojājumus.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 285. panta trešā daļas par vairāku personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai organizētā grupā.
Nedēļās laikā šis ir jau trešais gadījums, kad amatpersonām nācies iesaistīties likumpārkāpēju vajāšanā. Jau ziņots, ka 7. maijā pēc pakaļdzīšanās un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju, savukārt 11. maijā pēc vajāšanas un šaujamieroča izmantošanas Daugavpilī aizturēts vēl viens ārzemnieku pārvadātājs. Jāuzsver, ka gadījumos, kad noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā notiek bēgšana no Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonām, tiesa var piemērot vēl bargāku sodu nekā gadījumos, kad tiek veikta personu nelikumīga pārvadāšana pāri valsts robežai.