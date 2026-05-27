"Spēcīgs sitiens, un man norāva kāju!" Šausminošajā avārijā Vecmīlgrāvī cietušais atklāj traģēdijas detaļas
Brīvdienās Rīgā, Vecmīlgrāvī, notikušajā smagajā ceļu satiksmes negadījumā, kurā automašīna "BMW" pie pārtikas veikala "Mego" notrieca trīs cilvēkus, viena no personām cietusi īpaši smagi – vīrietis ir zaudējis kāju un kļuvis par invalīdu uz mūžu, vēsta raidījums "Degpunktā".
Cietušais, kurš šobrīd turpina ārstēšanos stacionārā, plāno piesaistīt juristus. Viņš cer, ka vainīgais saņems pelnītu sodu un tiks izmaksāta taisnīga atlīdzība, kas palīdzēs viņam nostāties uz kājām. Vīrietis plāno vērsties arī pret veikala apsaimniekotājiem par nepietiekamiem drošības risinājumiem stāvlaukumā.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Vecmīlgrāvī ar automašīnu notriekti trīs cilvēki. Negadījums notika brīdī, kad gājēji atradās pie veikala "Mego" Baltāsbaznīcas ielā, un spēkrats viņus burtiski piespieda pie ēkas sienas. "Es izgāju no veikala, es nesapratu, tas viss bija ātri. Spēcīgs sitiens, un man norāva kāju," telefonsarunā raidījumam "Degpunktā" stāsta cietušais Deniss. Vīrieša veselības stāvoklis joprojām ir smags, atveseļošanās norit lēni, un līdztekus fizisko ciešanu pārvarēšanai šobrīd būtiska ir arī psiholoģiskā palīdzība.
Kopā ar Denisu negadījumā cieta arī viņa draugs, kuram mediķiem izdevās glābt kāju, veiksmīgi sašujot sarautos muskuļus. Savukārt trešā cietusī – jauna sieviete – abiem vīriešiem nav bijusi pazīstama.
Kā atminas Deniss, apkārtējie iedzīvotāji rīkojušies nekavējoties. "Kaut kādi cilvēki palīdzēja, nāca klāt, ātros sauca. Ātrie ļoti ātri atbrauca – piecu minūšu laikā. Policija bija pirmā – divu minūšu laikā, bet aiz viņiem uzreiz ātrā palīdzība, uzreiz divas mašīnas atbrauca," notikumu gaitu atsauc atmiņā vīrietis.
Neskatoties uz traģēdijas mērogu, līdz šim nedz pats avārijas izraisītājs, nedz viņa pārstāvji nav sazinājušies ar cietušo, lai atvainotos vai apciemotu viņu slimnīcā.