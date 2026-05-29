Šovasar Rīgas ostā gaidāma aktīva burāšanas sezona
Šajā nedēļas nogalē, 30. maijā, ar “Rīgas sezonas atklāšanas regati 2026” Rīgas ostā oficiāli tiks uzsākta jaunā burāšanas sezona. Tā solās būt notikumiem bagāta un aizraujoša gan profesionāliem sportistiem, gan burāšanas entuziastiem un jaunajiem ūdenssporta cienītājiem.
“Rīgas sezonas atklāšanas regate” tiek organizēta jau piekto gadu pēc kārtas, pēc ziemas pulcējot burātājus kopīgā svētku sacensībā un simboliski ievadot jauno sezonu uz ūdens. Regati rīko Rīgas sporta burāšanas centrs, aicinot piedalīties burātājus no Rīgas un visas Latvijas jahtklubiem.
Šis gads Rīgas sporta burāšanas centram ir īpašs — centrs atzīmē savu 10 gadu jubileju. Desmitgades laikā tas kļuvis par nozīmīgu burāšanas un ūdenssporta attīstības centru Rīgā, vienojot sportistus, entuziastus un jauno paaudzi kopīgā vidē un organizējot daudzveidīgus sporta pasākumus visas sezonas garumā.
Viens no nozīmīgākajiem notikumiem ir “Rīgas kauss burāšanā”, kas tiek organizēts jau kopš 2014. gada un tradicionāli norisinās Rīgas svētku laikā augustā. Savukārt 2022. gadā tika atjaunota sena tradīcija — “Rīgas burāšanas sezonas atklāšanas un slēgšanas regates”. Pagājušajā gadā regašu kalendāru papildināja arī jaunā Daugavas regate — “Ķīpsalas kauss”, kas šogad norisināsies 26. jūlijā.
Papildus sacensībām Rīgas sporta burāšanas centrs visas sezonas garumā organizē arī regulāras treniņregates Daugavas akvatorijā iepretim Ķīpsalai, kur burātāju komandas pilnveido savu sportisko meistarību. Ikvienam interesentam — neatkarīgi no vecuma vai iepriekšējās pieredzes — ir iespēja piedalīties praktiskajās burāšanas nodarbībās un iepazīt burāšanas sportu tuvāk.
Savukārt jau 18. jūnijā Rīgas ostā startēs desmitā Pilsētas jahtkluba organizētā jahtu regate “100 jūdzes divatā”. Kā jau ierasts, regatē aicinātas piedalīties jūras jahtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Sacensību distance būs 100 jūras jūdzes, un plānotais maršruts tiks noteikts 24 stundu garuma distancei, kas orientējoši ir Rīga – Skultes osta – Mērsraga osta – Rīga.
Rīgas osta un jahtklubs “Auda” šogad atkal būs mājvieta lielākajai burāšanas regatei Latvijā – “Rīgas līča regate (GORR)”. 2026. gadā tā notiks jau devīto reizi, no 28. jūnija līdz 4. jūlijam šoreiz maršrutā Rīga–Kihnu–Pērnava. Regate vienlaikus ir Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts un “Livonijas kausa” izcīņa, kas Rīgas ostā ik gadu pulcē aptuveni 500 dalībnieku un vairāk nekā 60 jahtas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas un citām valstīm.
Regati GORR organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar partneriem no Igaunijas – “Saaremaa Merispordi Selts” un Pērnavas Jahtklubu. Gadu no gada GORR piesaista arvien lielāku sportistu, mediju un skatītāju interesi, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem burāšanas sezonas notikumiem Baltijas reģionā. Atklāšanas dienā, 28. jūnijā, pilsētas iedzīvotājus un viesus GORR iepriecinās ar krāšņu buru jahtu parādi Daugavā, ko vislabāk varēs vērot Riverside festivāla ietvaros no Pasažieru ostas teritorijas.
Augustā Rīgas ostā norisināsies arī jauno burātāju sacensības - ikgadējā regate “Rīgas kauss burāšanā” 2026 Optimist, 420 un 470 laivu klasēm, kur startē bērni un jaunieši vecumā līdz 15 gadiem. Sacensības, kas norisinās pašā pilsētas centrā pie Vanšu tilta, organizē Pilsētas jahtklubs, un tās vienmēr ir aizraujošs piedzīvojums gan jaunajiem burātājiem, gan arī skatītājiem.
Vasaras burāšanas sezona ir aktīvākais laiks arī bērnu un pieaugušo burāšanas apmācībām. Rīgas ostā apgūt pirmās iemaņas burāšanā var vairākos jahtklubos. Pilsētas jahtklubs jau kopš 2013. gada ir mājvieta bērnu un jauniešu burāšanas skolai, kur attīsta ne tikai burāšanas iemaņas, bet gatavo arī nākamos burāšanas sportistus. Savukārt jahtklubā Auda kopš pagājušā gada jūnija darbojas jauna burāšanas skola, kurā apgūt burāšanu var bērni un arī iesācēji pieaugušo vecumā.
Bērnu burāšanas apmācību ietvarā jahtklubs “Auda” šovasar organizē vairākas atraktīvas regates bērniem Optimist klasē. “Pīlēnus kauss” 8. jūlijā ir iesācēju sacensības, kur atšķirībā no tradicionālajām regatēm iespējams treneru atbalsts un konsultācijas braucienu laikā. Savukārt “Rudens kauss” 3. oktobrī ir navigācijas regate, kur jaunie burātāji var iejusties lielu jahtu kapteiņu lomā - plānot maršrutu, pētīt laika prognozi un pieņemt lēmumus vienam startam.
Rīgas ostā atrodas astoņas aprīkotas jahtu piestātnes, un burāšana ir atļauta visā ostas akvatorijā.
Rīgas osta atbalsta un veicina burāšanas infrastruktūras attīstību, lai dažādotu un paplašinātu ar burāšanu saistīto pakalpojumu klāstu ostas teritorijā. Iesaistoties vairākos ES līdzfinansētos projektos, ir izveidota un uzlabota infrastruktūra Ķīpsalas jahtu ostā un jahtu piestātnē Rīgas sporta burāšanas centrā. Ieguldījumi burāšanas infrastruktūrā ir jūtami paaugstinājuši Rīgas ostas pievilcību gan burāšanas entuziastu un tūristu, gan burāšanas pasākumu organizatoru acīs.