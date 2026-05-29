Bēnes siltumsaimniecība - gadiem ilgas bezdarbības cena
Bēnes siltumsaimniecības attīstība pēdējo piecpadsmit gadu laikā izgaismo virkni strīdīgu lēmumu, nepilnīgi izpildītu saistību un ilgstošu pašvaldības atkarību no privātā siltumenerģijas ražotāja.
Informāciju sagatavoja Līga Lokmane, SIA Auces komunālie Pakalpojumi, valdes priekšsēdētāja p.i.
Dokumentu analīze rāda, ka būtiski infrastruktūras objekti pakāpeniski nonākuši privātkapitāla kontrolē, savukārt pašvaldības kapitālsabiedrības vairākkārt nonākušas finansiāli un juridiski neizdevīgā situācijā.
Siltuma ražošanas nodošana privātajam sektoram
2011. gada 31. martā SIA “Bēnes nami” noslēdza nomas līgumu ar SIA “Zemgales enerģijas parks”, iznomājot zemesgabalu Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, kopā ar uz tā esošajiem īpašumiem un kustamo mantu. Līguma mērķis bija koģenerācijas stacijas būvniecība un ekspluatācija.
Savukārt jau 2012. gada 20. aprīlī starp SIA “Bēnes nami” kā pārdevēju un SIA “Zemgales enerģijas parks” kā pircēju tika noslēgts pirkuma līgums par zemesgabala Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, ar kadastra numuru 46500050424 iegādi. Īpašuma kopējā platība bija 2,155 hektāri.
Ar šo darījumu siltumenerģijas ražošana faktiski pilnībā tika nodota privātā kapitāla uzņēmuma - SIA “Zemgales enerģijas parks” kontrolē.
Līgumā tika iekļauts arī būtisks nosacījums par tā dēvēto “cerību pirkuma līgumu”, kas paredzēja, ka uz pārdotā zemesgabala Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, esošās ēkas un būves vēlāk tiks reģistrētas atsevišķā zemesgrāmatā uz SIA “Bēnes nami” vārda. Tas attiecās uz objektiem, kurus SIA “Bēnes nami” vēlējās saglabāt savā īpašumā.
Tomēr noteiktajā termiņā šīs darbības netika pilnībā izpildītas, kas vēlāk radīja virkni juridisku un finansiālu sarežģījumu siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai Bēnē.
Ēku nojaukšana un īpašumu sadalīšana
2012. gada 24. jūlijā tika grozīts sākotnējais pirkuma līgums, paredzot vairāku būvju – divu sūkņu staciju un noliktavas – nojaukšanu. Vienošanās noteica, ka SIA “Zemgales enerģijas parks” kompensē šo būvju bilances vērtību.
Savukārt 2012. gada 3. augustā noslēgta vēl viena vienošanās starp SIA “Bēnes nami”, SIA “Zemgales enerģijas parks” un privātpersonu Ivetu Mināti. Ar šo vienošanos SIA “Bēnes nami” atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz daļu īpašuma, kas tika atdalīta no nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēne, teritorijas un ieguva jaunu adresi – Rūpniecības iela 2J.
Uz šī zemesgabala atradās angārs (tehniskās apmaiņas punkts) un garāžas/noliktavas, kas iepriekš bija nepieciešamas SIA “Bēnes nami” saimnieciskajai darbībai.
Tajā pašā dienā tika noslēgts arī siltumenerģijas pirkuma līgums starp SIA “Bēnes nami” un SIA “Zemgales enerģijas parks”, nosakot konkrētus siltumenerģijas piegādes apjomus un pārdošanas cenu.
Auces novada domes pārbaude un jautājumi par saimniecisko rīcību
2013. gada 19. decembrī Auces novada dome, priekšgalā ar tās priekšsēdētāju G.Kaminski, pieņēma lēmumu Nr. 429, uzdodot izvērtēt toreizējā SIA “Bēnes nami” valdes locekļa Agra Reņķa rīcības tiesiskumu un saimniecisko pamatotību.
Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka:
- zemesgabals tika pārdots bez izsoles;
- pārdošanas cena bija zemāka nekā īpašuma iegādes vērtība;
- īpašums netika novērtēts atbilstoši Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Dokumentos norādīts, ka zemesgabals 2007. gadā tika iegādāts par 10 755 latiem, bet 2012. gadā pārdots par 9 089 latiem.
Par galveno pārdošanas iemeslu tika minēts finanšu līdzekļu trūkums — SIA “Bēnes nami” vairs nebija spējīga nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, jo esošās iekārtas bija bojātas, bet jaunu iegādei līdzekļu nebija.
Īpaši diskutabls bija fakts, ka papildus vienošanās ietvaros SIA “Zemgales enerģijas parks” no SIA “Bēnes nami” iegādājās divas būves — agregātu noliktavu un mazuta sūknēšanas korpusu — kuras faktiski dabā vairs neeksistēja. Par šiem objektiem tika samaksāti 2020 lati.
Tas rada pamatotu jautājumu par iespējamu fiktīvu vai formālu darījumu elementu izmantošanu finanšu norēķinu sakārtošanai.
Lai arī Auces novada dome secināja, ka Agra Reņķa rīcībā saskatāmi Komerclikuma 169. panta pirmajā daļā noteiktā “krietna un rūpīga saimnieka” principa pārkāpumi, prasība par zaudējumu piedziņu tomēr netika celta, jo netika konstatēti tieši pierādāmi zaudējumi kapitālsabiedrībai.
Jāpiezīmē, ka atbilstoši tā laika likumiskajam regulējumam, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, tad likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs, proti, SIA “Bēnes nami” darbību bija jāuzrauga tā laika domes priekšsēdētājam.
Katlumājas jautājums un ieguldījumu kompensācija
Turpmākajos gados situācija kļuva vēl sarežģītāka.
Tā kā sākotnēji paredzētā ēku reģistrācija zemesgrāmatā netika veikta, izveidojās juridiski pretrunīga situācija — SIA “Zemgales enerģijas parks” bija veikusi kapitālieguldījumus ēkās, kuras formāli atradās citas personas īpašumā.
Rezultātā 2014. gada 24. novembrī tika noslēgts līgums par nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu kompensēšanu 13 464 eiro apmērā.
Tajā pašā dienā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”, pie kuras tika pievienota SIA “Bēnes nami”, pārdeva SIA “Zemgales enerģijas parks” katlumāju par 26 000 eiro. Tomēr reāla naudas samaksa faktiski nenotika — daļa summas tika ieskaitīta siltuma parādu dzēšanai, kas tika iegādāts no SIA “Zemgales enerģijas parks” savukārt atlikusī daļa tika novirzīta ieguldījumu kompensācijai.
Pēc būtības izveidojās situācija, kurā pašvaldības uzņēmums, SIA “Auces komunālie pakalpojumi”, par sev piederošā īpašuma atsavināšanu reālu finanšu līdzekļu ieņēmumus nesaņēma.
Ilgstošas problēmas ar pakalpojuma kvalitāti
Arī turpmākajos gados sadarbībā starp SIA “Auces komunālie pakalpojumi” un privātajiem siltuma ražotājiem, SIA “Ainavas nams”, kas sniedza siltumražošanas pakalpojumus no 2022.gada oktobra, izmantojot SIA “Zemgales enerģijas parks” infrastruktūru, regulāri parādījās problēmas ar neapmaksātiem rēķiniem, parādu restrukturizāciju un līgumsaistību izpildi.
Vienlaikus Bēnes iedzīvotāji ilgstoši sūdzējušies par nepietiekamu apkures kvalitāti. Īpaši asas problēmas tika novērotas iepriekšējā apkures sezonā, kad atsevišķos dzīvokļos temperatūra apkures sezonas laikā sasniedza vien 14–17 grādus.
Tas raisa jautājumus ne tikai par tehnisko nodrošinājumu, bet arī par bijušās Auces novada pašvaldības vēlēšanos un spēju efektīvi organizēt, kontrolēt un uzraudzīt sabiedriski nozīmīga pakalpojuma kvalitāti.
Jaunais līgums un bažas par atkārtotu atkarību
Neskatoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, 2025. gada 4. septembrī tika noslēgts jauns siltumenerģijas pirkuma līgums starp SIA “Ainavas nams” un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” uz trīs gadu termiņu.
Līgums paredz obligātu siltumenerģijas iepirkuma apjomu, kā arī sankcijas par līguma nepildīšanu no pasūtītāja puses. Vienlaikus dokumentā nav paredzēta līdzvērtīga atbildība piegādātājam gadījumos, ja tas nespēj nodrošināt nepieciešamo temperatūras režīmu vai kvalitatīvu pakalpojumu.
Īpaši satraucošs ir fakts, ka jau pirms līguma noslēgšanas SIA “Auces komunālie pakalpojumi” bija informēta par potenciālajām problēmām un pat izmaksājusi aptuveni 20 tūkstošu eiro avansu, lai SIA “Ainavas nams” vispār spētu uzsākt apkures sezonu.
Tas rada jautājumu, kādēļ netika meklēti alternatīvi risinājumi vai attīstīta pašvaldības kontrolēta siltumražošana, tā vietā saglabājot pilnīgu atkarību no viena privātā piegādātāja ar apšaubāmām spējām pildīt šo Bēnes iedzīvotājiem būtisko funkciju.
Neatrisinātie īpašumtiesību jautājumi
Šobrīd SIA “Auces komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar SIA “Dobeles enerģija” plāno jaunas katlumājas izbūvi angārā Rūpniecības ielā 2J, Bēnē.
Tomēr arī šeit saglabājas juridiska nenoteiktība — ēkas tiesiskai statuss ilgstoši un nolaidīgi nav ticis sakārtos, proti, tā nav tikusi ierakstīta zemesgrāmatā uz SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vārda, lai gan kopš SIA “Bēnes nami” reorganizācijas pagājuši vairāk nekā desmit gadi.
Jāpiebilst, ka ilgstoši nesakārtoti īpašumtiesību jautājumi bijušās Auces novada pašvaldības attiecībās ar SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ir vispārēja prakse, kas šobrīd rada kavējumu nepieciešamo investīciju operatīvai īstenošanai, gan traucējis korektam un pareizam pakalpojumu tarifu aprēķinam, tā ietekmējot uzņēmuma finanšu stabilitāti un apdraudot siltumapgādes pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem vispār.
Esošā situācija
Šobrīd SIA “Auces komunālie pakalpojumi” par izveidojušos situāciju ir informējusi Dobeles novada pašvaldību un sadarbībā ar SIA “Dobeles enerģija” plāno alternatīvas katlumājas izbūvi bijušajā SIA “Bēnes nami” piederošajā angārā Rūpniecības ielā 2J, Bēnē. Vienlaikus īpaši satraucošs ir fakts, ka minētā ēka joprojām nav nostiprināta zemesgrāmatā uz SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vārda, lai gan kopš SIA “Bēnes nami” reorganizācijas ir pagājuši vairāk nekā desmit gadi.
Šāda ilgstoša bezdarbība un nesakārtotas īpašumtiesības stratēģiski nozīmīgā infrastruktūras objektā liecina par gadiem ilgušu nespēju vai nevēlēšanos savlaicīgi risināt būtiskus siltumsaimniecības pārvaldības jautājumus.
Nepieciešamība steidzami meklēt alternatīvus risinājumus radusies saistībā ar būtiskiem riskiem esošās siltumapgādes sistēmas darbībai. Atbilstoši kapitālsabiedrības rīcībā esošai un publiski pieejamajai informācijai tīmekļvietnē izsoles.ta.gov.lv, zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Klaģe ir uzsākusi SIA “Zemgales enerģijas parks” piederošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2D, Bēnē, piespiedu izsoles procesu (sludinājuma reģistrācijas Nr. 00011/106/2026-EIS, izsoles noslēgums – 2026. gada 18. maijā).
Izsole uzsākta saistībā ar SIA “Zemgales enerģijas parks” nodokļu parādu, kas uz 2026. gada 12. maiju sasniedza 97 424,71 eiro. Šie apstākļi rada tiešu un būtisku apdraudējumu Bēnes ciema centralizētās siltumapgādes nepārtrauktībai, jo SIA “Ainavas nams”, kas šobrīd nodrošina siltumražošanu, ir konkrētā nekustamā īpašuma un katlumājas nomnieks. Faktiski visa Bēnes apkures sistēma šobrīd ir atkarīga no īpašuma, kura tiesiskais un finansiālais statuss ir nestabils un pakļauts piespiedu izsoles procesam.
Ņemot vērā nenoteiktību par katlumājas turpmāko pieejamību, īso laika periodu līdz nākamajai apkures sezonai un nepieciešamību garantēt nepārtrauktu siltumapgādi Bēnes iedzīvotājiem, pastāv objektīvs risks pašvaldības autonomās funkcijas izpildei. Situācija faktiski izgaismo ilgstoši ignorētu problēmu sekas — gadiem ilga atkarība no viena privātā siltuma ražotāja bez pietiekamiem drošības mehānismiem un bez savlaicīgi izstrādāta alternatīva risinājuma.
Jāuzsver, ka jau 2026. gada 22. aprīlī SIA “Auces komunālie pakalpojumi” vērsās pie SIA “Ainavas nams”, pieprasot skaidrojumu par radušos situāciju. Lai gan atbilde tika saņemta, kapitālsabiedrībai nav pārliecības par uzņēmuma spēju pilnvērtīgi un ilgtermiņā nodrošināt uzņemtās līgumsaistības, proti, nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu Bēnes ciemā.
Kopumā pašreizējā situācija uzskatāmi demonstrē ilgstošas bezdarbības, nesakārtotas pārvaldības un stratēģiskas plānošanas trūkuma sekas, kuru rezultātā būtiskas sabiedriskās infrastruktūras drošība un nepārtrauktība ir nonākusi reālā apdraudējumā.
Kopsavilkums
Bēnes siltumsaimniecības attīstības gaita atklāj sistemātiskas pārvaldības problēmas:
- stratēģiskas infrastruktūras nodošanu privātam uzņēmumam bez ilgtermiņa drošības mehānismiem;
- nepilnīgi izpildītas līgumsaistības;
- juridiski apšaubāmus norēķinu risinājumus;
- ilgstošu īpašumtiesību nesakārtotību;
- nepietiekamu pakalpojuma kvalitātes kontroli;
- un gadiem ilgu nespēju izveidot ilgtspējīgu un pašvaldības interesēm atbilstošu siltumapgādes modeli.
Rezultātā lielākie zaudētāji šajā procesā bijuši Bēnes iedzīvotāji, kuri gadiem saskārušies gan ar neskaidriem lēmumiem, gan nepietiekamu apkures kvalitāti.