Aizkraukles līnijā jaunus peronus sola izbūvēt līdz 2028. gada vidum
Aizkraukles dzelzceļa līnijā jaunus peronus izbūvēs līdz 2028. gada vidum, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes priekšsēdētājs Artis Grinbergs.
Viņš skaidroja, ka 2022. gadā peronu modernizācijas projektā tika noslēgts līgums par peronu izbūvi 12 stacijās Aizkraukles līnijā - no Šķirotavas līdz Skrīveriem, tomēr pagājušā gada beigās līguma izpilde bija tikai projekta līmenī.
"Patlaban esam pārtraukuši līgumu ar konkrēto būvnieku [pilnsabiedrība "BMGS-Fima"]," sacīja Grinbergs.
Viņš skaidroja, ka šā gada laikā vai nākamā gada sākumā plānots piesaistīt jaunu būvnieku, un peroni tiks izbūvēti līdz 2028. gada vidum. "Izklausās dramatiski, piekrītu. Tā nav normāla situācija, kad pasažieriem, īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem, ar problēmām ir jāiekļūst un jāizkļūst no vilciena," sacīja Grinbergs.
Komentējot situāciju ar peroniem citās dzelzceļa līnijās, Grinbergs sacīja, ka, izņemot Krustpils līniju, peronu modernizācijas projekta pabeigšana ir paredzēta līdz šā gada beigām.
Vienlaikus viņš atzīmēja, ka koka peroni, piemēram, Rīgas Centrālajā stacijā, ir pagaidu risinājumi, jo nav zināma precīza "Rail Baltica" projekta laika ass, tādēļ tie ir pagaidu risinājumi.
Jau ziņots, ka peronu modernizācijas projektā paredzēts modernizēt 48 paaugstinātās pasažieru platformas un ar tām saistīto infrastruktūru Krustpils jeb Aizkraukles, Saulkrastu, Tukuma un Jelgavas līnijā. Krustpils līnijā paredzēts pārbūvēt 12 peronus, Saulkrastu līnijā - 20, Tukuma līnijā - deviņus, bet Jelgavas līnijā - septiņus.
LDz iepriekš noslēdza līgumus ar diviem būvniecības uzņēmumiem. Staciju un pieturas punktu projektēšanu un būvniecību Jelgavas, Tukuma un Krustpils līnijās, kā arī Saulkrastu līnijas posmā Kalngale-Skulte veic pilnsabiedrība "BMGS-Fima", kuru veido AS "BMGS" un pilnsabiedrība "Fima Group", kuru savukārt veido Lietuvas "Fima" un Latvijas SIA "Fima". Savukārt Saulkrastu līnijas posmā Zemitāni-Vecāķi jeb Rīgas mezglā šos darbus veic uzņēmums "Leonhard Weiss".
LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 201,189 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās piecas reizes - līdz 7,823 miljoniem eiro.
Reorganizācijas procesā pērn LDz meitasuzņēmumam SIA "LDz Cargo" 2025. gada oktobrī tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika". LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums SIA "LDz apsardze".