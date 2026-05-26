LU Botāniskajā dārzā uzzied Baltijā lielākā rododendru kolekcija
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā (LU BD) iesākas gada spilgtākā un daudzu apmeklētāju iemīļotākā sezona – rododendru ziedēšana.
FOTO: LU Botāniskajā dārzā uzzied rododendri visās varavīksnes krāsās
Šogad apmeklētāji tiek aicināti piedalīties akcijā un doties rododendru kolekcijas ceļojumā, apmeklējot abas LU rododendru kolekcijas mājvietas – LU Botānisko dārzu Rīgā un LU BD Rododendru audzētavu "Babīte", kas kopā veido Baltijas valstīs lielāko rododendru kolekciju.
Rododendri visās krāsās
Šobrīd dārzā aizvien krāšņāk uzzied vasarzaļo rododendru sugas no trim kontinentiem, iekrāsojot dārzu visās varavīksnes nokrāsās. No Ziemeļamerikas nāk zāģzoblapu rododendrs ar smaržīgiem rožainiem ziediem, arī Eiropas izcelsmes dzeltenais rododendrs izceļas ne tikai ar saulaini dzelteniem ziediem, bet spēcīgāko smaržu. Tikmēr no Āzijas saplaukuši arī mīkstais rododendrs ar maigi gaiši dzelteniem ziediem un Japānas rododendrs, kas dārzu piepilda ar spilgtiem lašu sārtiem un oranžiem toņiem.
Pilnziedā ir arī daļa mūžzaļo rododendru sugu, kas pārstāv dažādus kontinentus (Karolīnas, Smirnova, Jakušimas rododendri), kas blakus baltajai un rožainajai krāsai papildina krāsu paleti ar vairāk vēsajiem purpura un zili violetiem toņiem. Tāpat dārzā jau uzziedējušas arī profesora Riharda Kondratoviča selekcionētās vasarzaļo rododendru šķirnes – sarkanie 'Rubīns' un 'Babītes Līva' un dzeltenās 'Austra’, ' Saule’, oranži-sarkanos toņos zied ‘Liesma’, ‘Skaidrīte’, ‘Lidija’. Plaukst ‘Babītes Indra’, ‘Uguns’, ‘Ausma’ un daudzas citas.
Rododendru pilnzieds gaidāms tuvākajās divās nedēļās, kad blakus rododendriem dārzā plaukst arī ceriņi, ābeles un citi kolekciju augi.
"Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs nav iedomājams bez rododendriem. Šogad aicinām apmeklētājus pieredzēt dārza kolekciju tās pilnībā, piedaloties akcijā, kas mudina apmeklēt abas mūsu mājvietas – Rīgu un Babīti. Šobrīd rododendru kolekcijā ir jau teju 50 000 augu, kuru pilnziedu gaidām ik gadu un kas priecē vien dažas nedēļas," stāsta LU Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa.
Viens dārzs – divas mājvietas
Lielākā un vēsturiski nozīmīgākā LU BD rododendru kolekcijas daļa atrodas dārza centrālajā teritorijā, kur paša dārza sirdī aug arī kolekcijas vecākie stādījumi. Savukārt Vīlipa un Dzirciema ielas pusē atrodas profesora Kondratoviča aktīvā selekcijas darba laikā veidoti hibrīdi, kā arī citu Latvijas selekcionāru šķirnes.
Kolekcijas otra mājvieta – LU Rododendru audzētava "Babīte" – atrodas vien aptuveni 20 minūšu brauciena attālumā no dārza Rīgā. Tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs, kuru 1980. gadā, kolekcijai strauji plešoties, dibinājis profesors Kondratovičs.
Rododendru ceļotāja pase
Rododendru ceļotāja pase bez maksas pieejama pie kases LU Botāniskajā dārzā Rīgā un LU Rododendru audzētavā "Babīte". Apmeklējot abas lokācijas un savācot zīmodziņus no katras, aizpildītā pase jāatstāj pie kasieres. Visi dalībnieki, kuri būs aizpildījuši ceļotāja pasi, piedalīsies izlozē par balvām – ieejas biļetēm uz tuvākajiem dārza pasākumiem un citām dāvanām. Akcija spēkā līdz 2026. gada 15. jūnijam.
LU Botāniskais dārzs Jāņa Šteinhauera ielā 2 atvērts katru dienu no 10.00 līdz 20.00; LU Botāniskā dārza Rododendru audzētava “Babīte” atvērta katru dienu no 9.00 līdz 21.00