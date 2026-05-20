Babītes rododendru ziedēšanas svētkus atklās Aleksandrs Antoņenko
26.maijā plkst.20 Babītes rododendru audzētavā Rododendru ziedēšanas svētku atklāšanas koncertā “Ir viens vakars maigā maijā” uzstāsies pasaulslavenais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko.
Kopā ar savu ilggadīgo koncertmeistari Lailu Holbergu mākslinieks sagatavojis īpašu koncertprogrammu, kurā iekļauta Jāņa Mediņa solodziesma “Ir viens vakars”, Jāzepa Vītola “Aizver actiņas”, Emīla Dārziņa “Vēl tu rozes plūc”, Antiņa ārija no Arvīda Žilinska operas “Zelta zirgs”, Riharda Štrausa “Die Nacht” u.c. īpaši skaņdarbi.
Atgādināsim, ka Aleksandra Antoņenko balss skanējusi un skan lielākajos opernamos Berlīnē, Londonā, Oslo, Milānā, Parīzē , Grācā u.c. un, protams, mūsu Baltajā namā (Latvijas Nacionālajā operā). Dziedātāja repertuārā ir visas vadošās tenora partijas: Verdi Otello, Pučīni Kalafs, Kavaradosi un De Grijē u.c.
Rododendru ziedēšanas svētku turpinājumā 27.maijā plkst.20 uzstāsies dziedātāja, skaistās balss īpašniece Ance Krauze un pianists Romāns Vendiņš. Mākslinieku sniegumā skanēs Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna, Jāņa Strazda un arī citu latviešu komponistu dziesmas,.
28.maijā plkst.20 koncertā “Vasaras nakts” starp ziedošajiem rododendriem muzicēs dziedātāja Marija Naumova un pavadošā grupa – Rolands Belevičs, Egors Kovaikovs un Norberts Skraucis. Koncerta programmā iekļautas Raimonda Paula, Valda Atāla un Nika Matvejeva, kā arī Marijas franču drauga Sebastjena Žiņjo (Sebastien Giniaux) skaņdarbi ar Jāņa Petera, Māras Zālītes, Kārļa Vērdiņa un Marta Pujāta vārdiem. Vasarīgajā atmosfērā skanēs arī dziesmas franču un spāņu valodā.
Savukārt 29.maijā plkst.20 Rododendru ziedēšanas svētku noslēgumā koncertēs izcilais dziedātājs IGO, kurš ne tikai dziedās, bet arī spēlēs ukuleli. Koncertā skanēs ziedēšanu veicinošas kompozīcijas un būs iespēja baudīt labi zināmas dziesmas no grupu “Līvi” un “Remix” repertuāra. “Ukuleles pavadījumā labi izklausīsies dziesmas ne tikai no mana “zelta” repertuāra, bet arī pēdējā laikā sacerētās dziesmas. Tāpēc – esiet gatavi gan uz noskaņas pilniem mirkļiem, gan jautriem brīžiem, kopā dziedot “Zīlīti”, “Kā senā dziesmā”, “Bet dzīvē viss ir citādāk” un citas dziesmas,” teic mākslinieks.
Koncertos būs iespēja baudīt vīnu, šampanieti un uzkodas. Skatītājiem lūgums līdzi ņemt pledu vai saliekamo krēslu, kā arī odu aizbaidīšanas līdzekļus. Ieeja koncertu norises vietā – sākot no plkst. 19; koncertu sākums – plkst. 20.
Atgādinām, ka no 26. līdz 29.maijam Babītes Rododendru parkā norisināsies tradicionālie Rododendru ziedēšanas svētki, kad ziedēšanas kulminācijas brīdī četrus vakarus apmeklētājus priecēs izcilu mākslinieku koncerti uz īpašas ūdens skatuves.
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā. Tuvojoties pasākumam, biļešu cenas var paaugstināties. Uz katru no koncertiem jāiegādājas atsevišķa ieejas biļete.