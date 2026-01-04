Rododendru dārzā, lietū un vējā, 90. gadu stilā - tās tik bija kāzas! Pašmāju slavenības, kas pērn precējās
Aizvadītajā gadā laulības ostā iestūrēja vairāki sabiedrībā zināmi pāri, un īpaši naski ar precēšanos bija hokejisti!
Krists apprec Kristu
Vizuālā māksliniece Krista Vindberga gada nogalē apprecējusies ar komponistu Kristu Auznieku, kas iepriekš ASV bija laulībā ar pianistu Robertu Flaicu.
Krista pirms tam dzīvoja laulībā ar latviešu mākslinieku Reini Dzudzilo. Krista kā vizuālā māksliniece un Reinis kā scenogrāfs rokrokā gājuši arī radošajā dzīvē –- veidojuši scenogrāfiju, kostīmus un video vairākos teātros, to skaitā Nacionālajā teātrī, Latvijas Nacionālajā operā un Dailes teātrī. Raksturojot nu jau bijušo vīru, viņa teica: “Reinis ir brīnišķīgs un skaists cilvēks. Mums tiešām ir ļoti labas attiecības! Par notikušo nu jau varu diezgan mierīgi runāt, jo šī šķiršanās mūsu starpā ir notikusi jau sen.”
Pēc šķiršanās Kristai izveidojās attiecības ar Kristu Auznieku, kas ir Latvijas Komponistu savienības priekšsēdētājs, kā arī Muzikoloģijas katedras asociētais profesors Latvijas Mūzikas akadēmijā.