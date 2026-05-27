Tomē nosvinēti pagasta svētki “Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā”
“Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā” – ar šādu nosaukumu šogad noritēja Tomes pagasta svētki. Mežs Tomes pagastam ir lielākā bagātība – 8000 hektāri.
Mežs ir viena no svarīgākām ienākuma vietām tomeniešiem. Tomes mežus iecienījuši arī sportisti un atpūtnieki, sēņotāji un ogotāji. Tomes pagasta dzīve rit starp mežu un Daugavu. Likteņupe Daugava ir otra lielākā Tomes bagātība. Lai veidotu stāstu par Tomes mežu, tomenieši tika aicināti esūtīt bildes par mežu un tās bagātībām.
"Daudz video materiālu un fotogrāfiju no meža dzīvnieku barotavām iesūtīja “Mednieku un Makšķernieku klubs TOME” (MMK TOME). Paldies visiem tomeniešiem, kas iesūtīja bildes izstādei! Izstādi kuplināja arī mednieku iesūtītās medību trofejas – ragi un ādas. Māksliniece Gunta Bergmane šo iesūtīto meža bagātību sakārtoja brīnišķīgā noformējumā, radot patiesas meža klātbūtnes sajūtu. Tomes bibliotekāre Agita Freiberga sagatavoja izstādi “Tomenietis mežā” ar tomeniešu iesūtītiem stātiem par mežu," informē Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača.
Pagasta svētku norisēm tika piesaistītas Tomes biedrības. Viena no svarīgākām šajā reizē bija, protams, jau iepriekš pieminētā “MMK TOME”, kura rīkoja ar medību nozari saistītas aktivitātes Tomes parkā, iepriecināja ar skaisto noformējumu, gardo meža zupu un bagātīgam dāvanām, kuras varēja iegūt par pareizām atbildēm uz uzdotajiem viktorīnas jautājumiem. Tomes pagastu vienmēr atbalsta biedrība “Dzīvais māls”. Šoreiz radošajā darbnīcā varēja izkrāsot māla zivtiņas un sēnītes un savērt tās aukliņās. Biedrība “Ābele” nodrošināja lielās koka galda spēles. Tomes jauniešus un bērnus ļoti iepriecināja burgeru meistarklase kopā ar pavāru Tomu un viņa palīdzi Maiju. Katrs pats sev varēja sagatavot burgermaizīti ar sev tīkamām mērcītēm un citām gardām piedevām. Gints Brants Cālītis parkā radīja muzikālu atmosfēru, izpildot savas radītās dziesmas.
Tomes Dienas centra masiere Jeļena Čerkesa un jogas pasniedzēja Savita Saulīte aicināja uz “Veselības un sajūtu rītu”, iepazīstinot ar savu uzņēmējdarbību un ķermeņa baudām, kuras var rast un baudīt Tomes Dienas centā.
23. maija rīts, protams, sākās ar tradicionālo pavasara gadatirgu pie Oškroga. Bija ieradušies tirgotāji ar stādiem, ēdieniem, apģērbiem, saldumiem, rokdarbiem, saimniecības un mākslas priekšmetiem. Katrs no dalībniekiem, atbalstot Oškroga organizēto loteriju, dāvināja apmeklētājiem kādu no savām precēm. Tirgus apmeklētāji bija pārsteigti un priecīgi, laimējot kādu no tirgotāju sarūpētām dāvaniņām. Daudzu gadu tradīcija ir tirgus centra umurkumurs – stabs ar dāvanām. Uzrāpjoties stabā, varēja tikt pie 7 dāvaniņām, kuras sarūpēja Tomes tautas nams un SIA Aldi. Ar jautrām ziņģēm tirgu pieskandināja folkloras kopa Graudi. Oškroga saimnieki loterijai dāvināja divas dāvanu kartes, kas uzvarētājiem dos iespēju Oškrogā baudīt pusdienas 50 un 100 eiro vērtībā.
Tomes pagasta svētkus papildināja arī muzeju nakts pasākums Tomes vecajā skoliņā. Tomes tautas namā pagasta svētkus noslēdza koncerts “Manas dzīves dziesma” – Atis Ieviņš & The Rock brothers, un svētku balle ar grupu “Smalkais stils”.