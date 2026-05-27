Jelgavas novadā aptur divus ar vairāk nekā 130 km/h braucošus auto.
Šodien 11:39
Otrdien Jelgavas novadā apturētas divas automašīnas, kuru ātrums pārsniedza 130 kilometrus stundā (km/h), informēja Valsts policija.
Ap plkst. 21.20 policijas amatpersonas Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, uz ceļa Jelgava-Dobele-Annenieki fiksēja divas vienu aiz otras braucošas automašīnas - "BMW" un "Audi" -, kuru vadītāji pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu vietā, kur atļauts pārvietoties ar ātrumu 70 km/h. Automašīnas "BMW" vadītājs pārvietojās ar ātrumu 132 km/h, bet "Audi" brauca ar 133 km/h.
VP ir sākti administratīvo pārkāpumu procesi. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par šādu pārkāpumu piemēro naudas sodu no 720 līdz 960 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem.
Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes jomā pieņemti 508 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 201 par ātruma pārsniegšanu.