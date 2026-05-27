Kulbergs pagaidām neatklāj sava iespējamā biroja sastāvu premjera amatā
Ministru prezidenta amatam izvirzītais "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis Andris Kulbergs pagaidām neatklāj, kuri cilvēki varētu strādāt viņa birojā, kļūstot par premjeru.
Kulbergs norādīja, ka jautājumi par biroja sastāvu patlaban "karājoties gaisā". Viņš uzskata, ka ir vajadzīgs Saeimas balsojums par viņa nokļūšanu premjera krēslā, lai par šiem jautājumiem runātu tālāk.
"Nedrīkst teikt hop, pirms nav apstiprinājuma," uzsvēra Kulbergs.
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, Nacionālā apvienība (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība" (JV).
Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru - līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Plānots, ka Saeima par jauno valdību lems sēdē ceturtdien. Valsts kancelejā skaidro, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno Ministru kabinetu.