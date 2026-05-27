Izmisīgais zvans pirms traģēdijas: atklātas jaunas detaļas par Martina Šorta meitas nāvi
Holivudas komiķis Martins Šorts, kā ziņots, pirms savas meitas Ketrīnas Šortas traģiskās nāves bija piezvanījis draugam, lūdzot viņu pārbaudīt meitu. Vēlāk viņa tika atrasta mirusi pēc pašas izdarīta šāviena, atstājot arī pašnāvības vēstuli.
Kā, atsaucoties uz Losandželosas apgabala Tiesu medicīnas eksperta autopsijas ziņojumu, vēsta TMZ, komiķis sazinājies ar draugu, lai tas pārbaudītu Ketrīnu, jo nebija no viņas dzirdējis vairāk nekā 24 stundas.
Izmeklētāji ziņojumā norādījuši, ka, ienākot Ketrīnas mājoklī, draugs uz viņas aizslēgtajām guļamistabas durvīm atradis zīmīti, kas pamudinājusi viņu zvanīt 911.
Martins Šorts, kā ziņots, piezvanīja draugam, lai pārbaudītu savu meitu Ketrīnu Šortu, pirms viņa februārī tika atrasta mirusi pēc pašas izdarīta šāviena. Pēc policijas ierašanās likumsargi piespiedu kārtā iekļuva guļamistabā, kur atrada aktiera meitas ķermeni gultā. Pie viņas krūtīm atradās pistole.
Autopsijas ziņojumā arī apgalvots, ka Ketrīnai 2017. gadā jau bijis iepriekšējs pašnāvības mēģinājums, lietojot tabletes. Viņai bijusi arī dokumentēta psihisku saslimšanu un depresijas vēsture.
“Ar dziļām sērām apstiprinām Ketrīnas Hārtlijas Šortas nāvi,” toreiz apstiprināja seriāla “Only Murders in the Building” zvaigznes, 76 gadus vecā Martina Šorta, pārstāvis. “Šortu ģimene ir satriekta par šo zaudējumu un šobrīd lūdz respektēt tās privātumu. Ketrīnu mīlēja visi, un viņu atcerēsies ar gaismu un prieku, ko viņa ienesa pasaulē.”
Vēlāk Martins runāja par meitas nāvi maijā sniegtā intervijā raidījumam “CBS Sunday Morning”, nosaucot notikušo par “murgu” viņa ģimenei. “Taču izpratne ir tāda, ka mentālā veselība un vēzis, tāpat kā manas sievas gadījumā, abi ir slimības, un dažkārt slimības ir letālas,” piebilda Šorts, atsaucoties uz savu nelaiķa sievu Nensiju Dolmenu, kura nomira 2010. gadā.
Pēdējo reizi publiski kopā ar tēvu viņa tika redzēta, svinot savu 40. dzimšanas dienu 2023. gadā pasākumā “”Grand Master Recorders”, kur piedalījās arī Kurts Rasels, Goldija Houna, Ketrīna O’Hāra, Bo Velčs un Džonija Mičela.
Martins Šorts kopā ar nelaiķi sievu Nensiju Dolmenu adoptēja Ketrīnu un viņas brāļus Oliveru un Henriju. Dolmena nomira 2010. gadā pēc cīņas ar olnīcu vēzi. Pāris bija precējies 30 gadus.
Arī pats Šorts jaunībā piedzīvoja smagus zaudējumus. Viņš dzimis 1950. gada martā Hamiltonā, Kanādā, kā jaunākais no pieciem bērniem īru un angļu imigrantu ģimenē.
1962. gadā, kad viņam bija tikai 12 gadi, autoavārijā gāja bojā viņa vecākais brālis Deivids. Sešus gadus vēlāk no vēža nomira viņa māte, bet divus gadus pēc tam — tēvs, kurš mira pēc insulta komplikācijām. Līdz 20 gadu vecumam Šorts bija palicis bārenis.
Neskatoties uz smagajiem pārdzīvojumiem, aktieris vairākkārt uzsvēris, ka traģēdijas viņu nevis salauza, bet padarīja stiprāku. “20 gadu vecumā es zināju par dzīvi, nāvi un zaudējumu vairāk nekā mani draugi,” viņš sacīja. “Šādi dzīves pārbaudījumi vai nu tevi stiprina, vai salauž.”
Karjeras laikā Šorts guvis lielus panākumus gan teātrī, gan kino, un pēdējos gados kopā ar Stīvu Mārtinu guvis plašu popularitāti seriālā “Only Murders in the Building”, kas kļuvis par vienu no skatītākajiem “Disney+” platformā.