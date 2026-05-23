Šodien 12:21
Vecmīlgrāvī ar automašīnu notriekti trīs cilvēki; pie stūres, iespējams, atradās gados vecāks vīrietis
Baltāsbaznīcas ielā 42, Vecmīlgrāvī, automašīnas vadītājs pēc aculiecinieku teiktā uzbraucis trim cilvēkiem. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti, tostarp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Aculiecinieki ziņo, ka viens no cietušajiem atrodas smagā stāvoklī. Neoficiāla informācija liecina, ka pie stūres bijis gados vecāks vīrietis.
Iedzīvotājiem tiek lūgts izvairīties no notikuma vietas un sekot oficiālajai informācijai.