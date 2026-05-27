Vientuļa “svinēšana” auto pie Ulbrokas pludmales beidzas ar tiesību zaudēšanu
Vientuļa ballīte transportlīdzeklī pie Ulbrokas pludmales kādam vīrietim noslēdzās ar pazaudētām vadīšanas tiesībām uz 5 gadiem.
Videonovērošanas centrā pamanīts iereibis vīrietis, kurš ar vairākām alkoholisko dzērienu pudelēm no veikala devās uz savu transportlīdzekli, kurš atradās blakus pludmalei esošajā stāvvietā. Iesēžoties mašīnā, kamerās bija skaidri redzams, kā vīrietis sāk tukšot atnesto pudeļu saturu, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Par notikušo informēta tuvākā dežūrekipāža. Ekipāžai dodoties uz notikuma vietu, vīrietis bija uzsācis braukšanu, un transportlīdzeklis tika apturēts pie tuvējā veikala.
Uzsākot sarunu, vīrietis sākotnēji noliedza, ka būtu lietojis alkoholu, tomēr pēc brīža domas mainīja. Noskaidrots, ka persona dzīvo netālu no Ulbrokas. Tomēr nepieciešamību “svinēt” vienam automašīnā un pēc tam reibumā braukt ar transportlīdzekli - to vīrietis izskaidrot nespēja.
Valsts policijas veiktajos mērījumos konstatēts 2 promiļu reibums.
"Šis gadījums kārtējo reizi uzrāda skumjo tendenci, ka sēšanās pie stūres reibumā Latvijā joprojām ir satraucoši bieža un hroniska parādība. Tam nav sezonas - vai ārā ir silts vasaras vakars vai dzestrs rudens brīvdienu rīts, bezatbildīgi lēmumi ar sēšanos pie stūres reibumā turpina atkārtoties neatkarīgi no laikapstākļiem vai kalendāra," norāda policijā.