Čempioni Oklahomasitijas "Thunder" nonāk uzvaras attālumā no vēl viena fināla
Oklahomasitijas "Thunder" otrdien nonāca vienas uzvaras attālumā no iekļūšanas Nacionālās basketbola līgas (NBA) izslēgšanas turnīra finālā.
Rietumu konferences finālsērijas piektajā mačā "Thunder" mājās ar 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23) pārspēja Sanantonio "Spurs" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-2.
Mājinieku uzvaru ar 32 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Šejs Gildžess-Aleksandrs, Alekss Karuzo guva 22 punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, bet vēl 20 punktus pievienoja Džereds Makeins. "Spurs" vienībā rezultatīvākais ar 24 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Stefons Kāsls, Džulians Šampanī iekrāja 22 punktus un astoņas bumbas zem groziem, kamēr Viktors Vembanjama guva 20 punktus, kas ir viņa mazrezultatīvākais sniegums Rietumu konferences finālsērijā.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 4-0 pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un pirmo reizi kopš 1999. sasniedza NBA finālu. Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".