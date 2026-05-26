Polija saņēmusi ASV piekrišanu zenītraķešu "Patriot" ražošanai
Polijas aizsardzības ministra vietnieks Cezarijs Tomčiks paziņojis, ka ASV Valsts departaments sniedzis Varšavai sākotnējo piekrišanu pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu ražošanai.
Raķetes plānots ražot Polijas aizsardzības rūpniecības uzņēmumos. "Polija iepērk lielu daudzumu tehnikas ārzemēs un vēlas, lai rezerves daļu ražošana un ar to saistītie apkopes pakalpojumi tiktu izvietoti pie Vislas," norādīja Tomčiks.
Šobrīd gadā tiek saražotas 700 jaunākās modifikācijas raķetes "PAC-3 MSE", bet ASV vēlas līdz 2030. gada beigām ražošanas apjomu palielināt līdz 2000 gadā.
Pēdējā laikā Irānas kara dēļ ASV zenītraķešu krājumi ir izsmelti. Raķetes tika sūtītas arī Ukrainai, un tās pērk Vašingtonas sabiedrotie, bet paši amerikāņi vēlas ne tikai papildināt, bet arī palielināt savus krājumus. Tāpēc tiek meklēti ražošanas partneri.
"Iepriekš amerikāņi skatījās skeptiski uz to, ka poļi varētu ražot PAC-3 raķetes "Patriot sistēmām". (..) Pēc mūsu vizītes [ASV] es uzskatu, ka pavērušās visas iespējas, un mēs esam saņēmuši Valsts departamenta sākotnējo piekrišanu raķešu ražošanai," norādīja Tomčiks. Arī Vācija cenšas iegūt zenītraķešu ražošanas atļauju.
Polijas armijas rīcībā jau ir divas "Patriot" baterijas, un tā gaida nākamo sešu bateriju piegādi. Tomčiks izteicās, ka ASV vajadzētu būt ļoti ieinteresētām, ka Polija ražotu arī artilērijas raķešu sistēmu HIMARS munīciju un raķetes "Hellfire", ko izmanto, piemēram, uzbrukuma helikopteri "Apache".