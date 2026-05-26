Rūjiena uz vienu dienu kļūs par Latvijas saldāko pilsētu! Dzīvesprieku aicina smelties Saldējuma svētkos
30. maijā Rūjienā norisināsies Saldējuma svētki, kuru programmā paredzēts amatnieku un mājražotāju tirdziņš, aktivitātes bērniem, moto parāde, saldējuma degustācijas, koncerti un vakara balle.
Valmieras novada pašvaldība informē, ka svētku duna pilsētā sāksies jau no paša rīta:
• Plkst. 9.00–15.00 Rūjienas estrādes teritorijā norisināsies vērienīgais Amatnieku un mājražotāju darinājumu tirdziņš.
• Plkst. 10.00–15.00 turpat estrādes teritorijā mazākos apmeklētājus priecēs daudzveidīgas un aizraujošas aktivitātes bērniem.
• Plkst. 10.00–16.00 svētku viesus ciemos gaidīs veikals "Ziepju Pērles" (Pentes ielā 2), kur varēs apskatīt un iegādāties brīnišķīgus, no ziepēm veidotus mākslas darbus.
Svētkos īpašu jaudu ienesīs motobraucēji. Parādes gaita plānota sekojoši:
• Plkst. 9.30 – pulcēšanās Valmierā pie DUS "KOOL".
• Plkst. 10.00 – kopīgs izbrauciens uz Rūjienu.
• Plkst. 10.40 – pulcēšanās un kārtošanās pie vecā stadiona Rūjienā.
• Plkst. 11.00–11.30 – krāšņs moto parādes brauciens pa Rūjienas ielām, kas noslēgsies Rūjienas estrādē. To vērot aicināts ikviens interesents!
DIENAS PROGRAMMA
• Plkst. 11.30 Saldējuma svētku atklāšana estrādē.
• Plkst. 11.40–13.00 estrādi pieskandinās košs dienas koncerts, kurā uzstāsies “Dimantiņi”, “Notiņas”, grupa "Devīze" un Markuss Daniels Kolosovs.
• No plkst. 12.00 pie estrādes ieejas sāksies biļešu tirdzniecība uz vakara daļu. Ieejas maksa no plkst. 15.00 būs 10 EUR (visas nopirktās biļetes piedalīsies izlozē uz svētku pārsteiguma balvām).
• Plkst. 13.30–15.00 mazos svētku dalībniekus pārsteigs un izklaidēs iespaidīgs Transformeru šovs.
• Plkst. 12.00 biedrība “FLAMORA” aicina uz jēgpilnu un azartisku prāta spēli “FLAMORA viktorīna” Rūjienas Kultūras centrā (Upes ielā 9) . Aicinātas komandas sastāvā līdz sešiem cilvēkiem. Dalība: 5 EUR no personas. Balvas sarūpējuši: “Pētergailis”, “Delfi”, “Pophouse”, “Tymbark”, “Muesli Graci”, “Kaija”. Reģistrācija veicama laikus, aizpildot pieteikšanos elektroniski: flamora.lv/pasakumi/viktorinas.
• Pitagora pagalms – visas dienas garumā Pitagora pagalmā (Rīgas ielā 8) "Imprūven" komanda vērs durvis jaunajai sezonai. Šeit būs iespēja bez maksas noskatīties režisora Ivara Zviedra 90. gados uzņemto pirmo filmu par Rūjienas saldējuma ražošanu un izpētīt vēstures stāstus dažādu laiku avīžu lappusēs.
Svētku lieldraugs SIA “Rūjienas saldējums” (Upes ielā 5) būs sarūpējis īpašus garšu piedzīvojumus:
• Plkst. 12.00–13.00 un 14.00–15.00 norisināsies īpašas svētku dienas saldējuma degustācijas (dalības maksa 8 EUR no personas). Vietu skaits ierobežots, pieteikšanās obligāta līdz 29. maijam, rakstot info@rujienassaldejums.lv vai zvanot pa tālr. 29403494.
• Plkst. 13.00–14.00 – saldējuma baudīšana un pirkšana tieši pie fabrikas.
VAKARA LIELKONCERTI UN BALLE ESTRĀDĒ (no plkst. 15.00 ieeja teritorijā ar biļetēm – 10 EUR)
Vakara pusē estrādes skatuvi pārņems Latvijā iemīļoti mākslinieki, nodrošinot kārtīgu enerģijas lādiņu līdz pat rītausmai:
• Plkst. 15.30–16.30 uzstāsies šarmantā ATVARA.
• Plkst. 17.00–18.00 – enerģisks koncerts ar SUDRABU SIRDS.
• Plkst. 18.30–20.00 skatuvi rībinās Miks Galvanovskis ar grupu.
• Plkst. 20.00–21.00 – svētku izloze uz pārsteiguma balvām (neaizmirstiet saglabāt ieejas biļetes).
• Plkst. 21.30–01.30 – vērienīga svētku noslēguma balle kopā ar grupu “SAPIERI” un Nikolaju Puzikovu.
SATIKSMES IEROBEŽOJUMI
Lai svētku norise būtu droša, 30. maijā Rūjienā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi. Pasažieru ievērībai SIA "VTU Valmiera" informē, ka visas dienas garumā iespējama autobusu kavēšanās.
Autovadītāju ievērībai:
• No plkst. 8.00 līdz 16.00 transportlīdzekļu satiksme būs pilnībā slēgta posmā no Upes ielas 7 līdz Rīgas ielas krustojumam.
• No plkst. 8.00 līdz 23.00 norādītajos ielu posmos darbosies ceļa zīmes “Apstāties aizliegts” un “Maksimālā ātruma ierobežojums”.
• Laika posmā no plkst. 11.00 līdz 11.30 pilsētas centrā iespējami īslaicīgi sastrēgumi Moto parādes brauciena laikā.
Lai svētki būtu ne vien skaisti, bet arī videi draudzīgi, šogad lielākajās svētku norises vietās Valmieras novadā, tostarp Saldējuma svētkos Rūjienā, būs "REVO CUP" atkārtoti lietojamo glāžu sistēmu.