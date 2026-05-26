Armands Broks.
Šodien 12:55
Dinas Zuzānes lepnajā mājā tagad dzīvo uzņēmējs Armands Broks
Zināms, kas tagad dzīvo pirms gandrīz četriem gadiem viņsaulē aizgājušās Dinas Zuzānes savrupnamā Ķīpsalā.
Mākslas kolekcionāres un mecenāte Dina Zuzāne viņsaulē aizgāja 2022. gada septembrī 66 gadu vecumā. Ķīpsalas īpašums viņai bija palicis pēc šķiršanās no vīra miljonāra Jāņa Zuzāna, un pēc Dinas nāves savrupnamu mantoja viņas meitas. Ilgāku laiku nams bijis tukšs, bet nu tam ir uzradies īrnieks - kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", īpašumā saimnieko finanšu tehnoloģiju uzņēmējs Armands Broks ar sievu Martu un bērniem.
Savrupnama būve pabeigta 2015. gadā, to projektējusi Zaiga Gaile. Īpašumā arī lūkojama īpaša skulptūra - Ilmāra Blumberga mākslas darbs "Putns".
