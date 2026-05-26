Rīgā kratīšanā atrod 3,5 kilogramus amfetamīna un tūkstošiem eiro
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas 14. maijā aizturēja 1980. gadā dzimušu vīrieti par amfetamīna glabāšanu un realizāciju. Kopumā atrasti un izņemti aptuveni 3,5 kilogrami amfetamīna. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Šā gada 14. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas, veicot izmeklēšanas darbības iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, aizturēja kādu vīrieti par narkotisko vielu glabāšanu un realizāciju.
Veicot kratīšanu vīrieša dzīvesvietā Rīgā, likumsargi atrada un izņēma 15 maisiņus ar amfetamīnu un 3600 eiro skaidras naudas. Turpinot izmeklēšanu, atrasti un izņemti vēl divi iepakojumi, kur katrā bija aptuveni kilograms amfetamīna. Kopumā no nelegālās aprites tika izņemti aptuveni 3,5 kilogrami amfetamīna.
Aizturētais vīrietis dzimis 1980. gadā un jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Vīrietim piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā.
Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.