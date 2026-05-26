Priekšpiedziņas atgriešanās. Jaunā Subaru Uncharted salīdzinošais tests
Elektromobilis Subaru Uncharted ir desmit centimetrus īsāks par Subaru Solterra, un jau atkal izgatavots kopā ar Toyota. Tur Uncharted pazīst kā CH-R+.Ja neskaita krāsas un diskus, testa auto šķiet vienādi. Baltajam ir pilnpiedziņa un lielāka jauda, pelēkajam priekšpiedziņa un mazāka jauda. Vai sekojat domai? Subaru bez pilnpiedziņas! Jā, tas ir pirmais FWD Subaru daudzu gadu laikā.
Uncharted var nopirkt arī ar mazāku bateriju, tāpēc sākotnēji tas ir lētāks par CH-R+. Ar 58 kWh bateriju un 169 ZS motoru Uncharted maksā tikai 35 900 eiro. Priekšpiedziņas modelis ar 77 kWh bateriju Limited maksā ap 43 000 eiro, pilnpiedziņas Touring - jau 45.
Salons ir kā Solterra. Tā pati neapaļa stūre, ar ko Subaru atšķiras no Toyota, lielais centrālais ekrāns utt. Visvairāk gan uzrunā Range rādījums, kas saka, ka ar pilnu bateriju Uncharted var nobraukt 520 km. Ja Uncharted ir priekšpiedziņa, motoram ir 224 ZS. Paātrinājums ir pietiekams, un šādam Subaru būs vislielākais elektriskais nobraukums. Subaru raksta, ka gandrīz 600 km, tātad pat ziemā tie būs vismaz 400. Mazais grēcinņ ar skaņas izolāciju gan palicis, un riepas braucot var dzirdēt.
Bet kā sēžot pie stūres var zināt vai šis Uncharted ir FWD vai AWD? Priekšpiedziņas automašīnai ir tikai divi braukšanas režīmi, eco un snow. “Pretizslīdēšanu” un “stabilitāti” var pilnībā atslēgt. Savukārt pilnpiedziņs mašīnai viss ir citādi. Režīmiem ir atsevišķa poga, k ā arī jaudas režīms Power, kāda priekšpiedziņai nav. Apakšējā rindā ir X-mode, ko zinām no benzīna automašīnām. Un ar to var izvēlēties braukšanas režīmus dažādiem segumiem pat ja tāda nav. Bet ko dara mazais slēdzītis blakus X Modei? Ar to automašīnu slīpumā var vadīt neizmantojot pedāļus.
Braucot ar Uncharted AWD, pirmajā pagriezienā var just, ka jauda un riteņi ir lielāki. Sniedzamība ir mazāka, bet vai par to domā, ņemot elektromobili ar vairāk nekā 340 ZS? Nav šaubu, ka Uncharted Touring ir foršākais Subaru, bet arī maksā gandrīz 46 000 eiro. Un te rodas jautājums. kā tad izskatās Uncharted par 36 000 eiro? Tāds bēdīgs spainis ar bleķa diskiem? Nē! Oranžajam Uncharted Adventure. kas atrodams Īle Auto salonā, ir manuāli regulējami auduma sēdekļi, un bagāžnieka vāks jāver pašiem, ar roku. Citādi - viss tas pats!