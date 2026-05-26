"Hurricanes" hokejisti izvirzās vadībā NHL Austrumu konferences finālsērijā
Andrejam Svečņikovam gūstot vārtus papildlaikā, Karolīnas "Hurricanes" komanda pirmdien izvirzījās vadībā Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa Austrumu konferences finālsērijā.
"Hurricanes" viesos ar 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) pārspēja Monreālas "Canadiens" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-1.
Pirmajā periodā viesus vadībā izvirzīja Šeins Gostisbērs, taču monreāliešu Maiks Matesons rezultātu izlīdzināja. Perioda 17. minūtē Teilors Hols atjaunoja "Hurricanes" pārsvaru. Otrā perioda piektajā minūtē Leins Hatsons vairākumā izlīdzināja rezultātu. Papildlaika 15. minūtē Svečņikovs pēc saspēles ar Setu Džārvisu raidīja ripu Jakuba Dobeša sargātajos vārtos, un "Hurricanes" otro spēli pēc kārtas pretinieku pārspēja papildlaikā. Dobešs "Canadiens" vārtos atvairīja 35 metienus, kamēr pretējā laukuma pusē Frederiks Andersens atvairīja 11 metienus.
Rietumu konferences finālā Vegasas "Golden Knights" ar 2-0 ir vadībā pret Kolorādo "Avalanche".
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.