Pēc Kulberga valdības izveides "Apvienotā saraksta" frakcijai Saeimā pievienosies četri deputāti
Pēc jaunās valdības izveidošanas Saeimā deputāti vietas no "Apvienotā saraksta" (AS) iegūs Ieva Brante, Inga Priede, Raivis Kalējs, Dāvis Melnalksnis, apstiprināja AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Viņš uzsvēra, ka neviens no AS politiķiem, kas iegūs vietas Ministru kabinetā, neplāno turpināt darbu parlamentā, kas nozīmē, ka AS Saeimas frakcijai uz laiku pievienosies četri cilvēki.
Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga vietā pēc jaunās valdības apstiprināšanas parlamentā nonāks Brante, Edvarda Smiltēna vietā, kuram plānots tieslietu ministra amats, Saeimā ar mīksto mandātu nonāks Melnalksnis, bet Tavara vietā, kuram paredzēts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra postenis - Priede.
AS Saeimas deputāta Māra Kučinska vietā, kuram paredzēts finanšu ministra amats, parlamentā ar mīksto mandātu nonāks Kalējs.
Kulberga valdībā ir iezīmējies pilns ministru sastāvs, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministra amatam varētu tikt virzīts Kučinskis, tieslietu ministra amatam - Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Tavars, liecina neoficiālā informācija.
Šīs trīs ministrijas jaunajā valdībā nonāks AS pārziņā, lai gan līdz šim tās vadījuši redzami "Jaunās vienotības" (JV) politiķi. Savukārt no JV jaunajā Ministru kabinetā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri. Aizsardzības ministra amatam paredzēts virzīt Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni, bet par satiksmes ministru kļūtu līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Nacionālā apvienība (NA) jaunajā valdībā vadītu Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu, kā arī Klimata un enerģētikas ministriju. Partijas valde ministru amatiem izvirzījusi attiecīgi Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
Savukārt no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdībā amatus varētu saglabāt ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam plānots virzīt Saeimas deputātu, bijušo labklājības ministru Uldi Auguli.
Amatu saglabās pašreizējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Jau ziņots, ka četras partijas - AS, NA, ZZS un JV - Kulberga vadībā ir vienojušās par atbildības jomu sadalījumu jaunajā valdībā, bet patlaban turpinās sarunas par konkrētu darāmo darbu programmu.
Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas uzticēja jaunās valdības veidošanu AS politiķim Kulbergam, nosakot ierobežotu laiku politiskajām konsultācijām. Potenciālie koalīcijas partneri jau parakstījuši pamata vienošanos, kas kalpos kā pamats turpmākajām sarunām par jaunās valdības prioritātēm un darbiem.