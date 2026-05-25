Ventspils koncertzālē uzstāsies pasaulslavenais latviešu vijolnieks Roberts Balanas
Svētdien, 2. augustā, plkst. 16.00 Ventspils pilsētas svētku noslēgumā koncertzālē “Latvija” uzstāsies pasaulslavenais latviešu vijolnieks Roberts Balanas un viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes klasiskās ģitāras mūziķiem pasaulē – Plīnio Fernandess no Brazīlijas.
Roberts Balanas ir viens no starptautiski atpazīstamākajiem Latvijas mūziķiem, kura oriģinālās aranžijas un virtuozā vijoļspēle lauž robežas starp klasisko un mūsdienu mūziku. Viņa sniegumu augstu novērtējuši Eltons Džons, Džeikobs Koljers, kā arī grupas "Pink Floyd" dalībnieki. Ar miljoniem skatījumu sociālajos tīklos un koncertiem prestižākajās Eiropas koncertzālēs Roberts Balanas kļuvis par spilgtu Latvijas vārdu pasaulē.
Svētku koncerta īpašais viesis būs ģitārists Plīnio Fernandess no Brazīlijas. Sanpaulu dzimušā mākslinieka spēlē klasiskās ģitāras elegance organiski savienojas ar Brazīlijas mūzikas ritmiem, latino temperamentu un siltu, emocionālu skanējumu. Plīnio Fernandesa albums "Saudade" sasniedza 1. vietu “Billboard Traditional Classical Albums” topā, savukārt koncerti Londonas “Wigmore Hall”, “BBC Proms” un citviet izpelnījušies stāvovācijas un izpārdotas zāles.
Koncertā skanēs Roberts Balanas oriģinālās aranžijas vijolei, klasiskās mūzikas pērles un īpaši veidotas populārās mūzikas versijas. Koncertā abi mākslinieki muzicēs arī kopā, apvienojot vijoles un ģitāras skanējumu ar brazīliešu un latino ritmiem, improvizāciju un mūsdienīgu muzikālo valodu.