Šodien 13:36
Bezvēsts pazudusī jauniete no Ukrainas ir atrasta
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde ziņo, ka bezvēsts pazudusī 14 gadus vecā, Ukrainas pilsone Angelina Prymachenko ir atrasta sveika un vesela.
Jau ziņots, ka jauniete 24. maijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Emmas ielā, un tuviniekiem nebija zināma viņas atrašanās vieta. Personas apraksts: augums 152 cm, gari mati. Pazušanas brīdī bija ģērbusies pelēkās, platās biksēs un melnā jakā.