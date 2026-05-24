Kā sokas jaunās valdības veidošanā? Iesaistītie izsakās izvairīgi
Politiskie spēki, kuri varētu veidot topošo valdību, pagaidām atturīgi komentē valdības veidošanas sarunu virzību un iespējamo atbildības jomu sadalījumu.
Lai gan koalīcijas sarunās iesaistītie politiķi iepriekš norādīja, ka darbs pie valdības deklarācijas turpinās un līdz svētdienas pēcpusdienai varētu būt skaidrākas valdības aprises, konkrētas vienošanās publiski vēl netiek atklātas.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA svētdien pusdienlaikā norādīja, ka ZZS apkopojusi un iesniegusi savus papildu precizējumus valdības deklarācijas projektā, taču plašākus komentārus par turpmāko sarunu gaitu nesniedza.
"Šobrīd nekas skaidrāks nav. Savu daļu esmu izdarījis," sacīja Rokpelnis.
Arī Nacionālās apvienības (NA) līdere Ilze Indriksone norādīja, ka "īsti nav ko komentēt", piebilstot, ka plašāku informāciju varētu sniegt premjera amata kandidāts Andris Kulbergs (AS). Vienlaikus politiķe apliecināja, ka pirmās konsultācijas starp politiskajiem spēkiem jau ir notikušas un turpinās sarunas ar potenciālajiem partneriem.
Komentējot iespējamo ministru amatu sadalījumu, Indriksone norādīja, ka pašlaik turpinās darbs pie valdības deklarācijas. Vienlaikus viņa pieļāva, ka sarunas varētu turpināties arī svētdienas pēcpusdienā un vakarā.
Ar Kulbergu aģentūrai LETA svētdien atkārtoti neizdevās sazināties.
Jau ziņots, ka jaunās valdības veidošanas sarunās turpinās darbs pie topošās koalīcijas deklarācijas, partijām turpinot detalizēti saskaņot tās saturu. Vienlaikus oficiālas vienošanās par ministriju sadalījumu joprojām nav panāktas.
Sarunu mērķis ir līdz 25. maijam panākt vienošanos par jaunās koalīcijas izveidi. Valdību pēc premjeres Siliņas demisijas plānots veidot Ministru prezidenta amata kandidāta Kulberga vadībā, sadarbojoties "Apvienotajam sarakstam", NA, ZZS un "Jaunajai vienotībai".