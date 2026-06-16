Kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un iebraukusi kāda privātīpašuma teritorijā.
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Šodien 22:16
Par mata tiesu no nelaimes: Ropažos kravas auto nobrauc no ceļa un ieripo mājas pagalmā
Otrdien ap pusdienlaiku Ropažu novadā kravas automašīna nobraukusi no ceļa braucamās daļas un iebraukusi kāda privātīpašuma teritorijā, vēsta raidījums "Degpunktā".
Mājas saimniece Ludmila par notikušo uzzinājusi, pateicoties kaimiņienei: "Es biju virtuvē un dzirdēju trokšņus. Domāju, ka uz ceļa ir kaut kādi trokšņi. Man piezvanīja draudzene un teica: paskaties pa logu, pie tevis mašīna iekšā [pagalmā] stāv. Es prasu: kāda mašīna? Viņa saka: ej un paskaties. Aizgāju paskatīties…"
Saimniece atzīst, ka bijusi par mata tiesu no nelaimes, jo īsi pirms avārijas plānojusi tieši tajā vietā pļaut zāli, bet pēdējā brīdī pārdomājusi.
Valsts policija pieļauj, ka negadījuma cēlonis bija autovadītāja pēkšņas veselības problēmas. Cietušais šoferis, kurš nespēja policijai pilnvērtīgi paskaidrot notikušā apstākļus un neko neatcerējās, nodots mediķu aprūpē un tālāk nogādāts ārstniecības iestādē.