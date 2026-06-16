"Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju sāks ar dueli pret Armēnijas čempioniem "Ararat-Armenia"
Latvijas čempione futbolā "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīru sāks ar mačiem pret Armēnijas čempionvienību Erevānas "Ararat-Armenia", noskaidrojās otrdien Šveicē notikušajā izlozē.
"Riga" pirmajā grupā bija izsēto komandu skaitā. Pagājušajā sezonā "Ararat-Armenia" pirmoreiz kopš 2020. gada uzvarēja Armēnijas čempionātā, bet šopavasar klubs cieta zaudējumu Armēnijas Superkausa finālā.
Iepriekšējā Eiropas kausu sezonā klubs startēja Konferences līgā, kur otrajā kārtā divu maču summā ar 2:1 pārspēja Klužas-Napokas "Universitatea Cluj", bet trešajā kārtā ar 1:6 piekāpās Prāgas "Sparta".
Kvalifikācijas pirmās kārtas spēles notiks 7./8. un 14./15. jūlijā, pirmajam mačam notiekot Armēnijā. Uzvarētāji iekļūs kvalifikācijas otrajā kārtā, bet zaudētāji sacensības turpinās UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otrās kārtas čempionu zarā.
Tikmēr UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas izlozē RFS pretiniekos ieguva "Glentoran" no Ziemeļīrija un "Liepāja" - "Dečič" un Melnkalnes. Spēles paredzētas 9. un 16. jūlijā.
Trešdien savus pretiniekus uzzinās arī "Auda", kas Konferences līgas kvalifikācijā iesaistīsies no otrās kārtas.