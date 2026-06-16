Dienvidkurzemes komandu duelī "Grobiņa "sarūgtina "Liepāju". VIDEO
"Grobiņas" komanda otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas spēlē ar 1:0 (1:0) pārspēja "Liepāju".
Daugavas stadionā Liepājā šoreiz mājinieces statusā spēlēja "Grobiņa". Vienīgie vārti tika gūti spēles septītajā minūtē, kad pēc Gļeba Kļuškina piespēles Ali Aruna no soda laukuma robežas iegrieza bumbu "Liepājas" vārtos.
Pirms tam "Daugavpils" mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar "Super Nova" komandu. Vistuvāk vārtu guvumam bija viesi, Daugavpils futbola audzēknim Valerijam Lizunovam otrajā puslaikā trāpot pa vārtu konstrukciju.
Trešdien līderu divcīņā "Riga" "Skonto" stadionā uzņems līderi RFS, "Jelgava" savā laukumā tiksies ar Ogres "United", bet "Tukums 2000" - ar "Auda" vienību.
Pēc 17 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai - 42, "Auda" vienībai - 35. Nākamajām četrām komandām aizvadot pa 18 spēlēm, "Liepājai" ir 25 punkti, "Daugavpilij" - 21, "Super Nova" komandai - 20, bet "Grobiņai" un "Jelgavai" - pa 16. "Tukums 2000" vienībai ir 14 punkti, bet Ogres "United" - četri punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.