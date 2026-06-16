Zelenskis nespēj valdīt asaras, runājot par saviem bērniem. VIDEO
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis G7 samita laikā, atbildot uz jautājumu par saviem bērniem, nav spējis valdīt emocijas.
Sarunas gaitā žurnāliste Ukrainas prezidentam vaicāja: "Kad jūsu bērni bija mazi, ko jūs viņiem teicāt visbiežāk? Zelenskis uz to atbildēja īsi un sirsnīgi: "Es tevi mīlu."
Zelensky was moved to tears when answering a question about his children— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
— When your children were little, what did you say to them most often? What did you repeat to them the most when they were children? — a journalist asked the President of Ukraine.
— “I love you.”
— And… https://t.co/VS1vCQRJDY pic.twitter.com/bEo5gcfmyR
Kad žurnāliste turpināja ar jautājumu, ko viņš bērniem saka tagad, kad tie jau izauguši, Ukrainas prezidents aizlūzušā balsī atbildēja: "Es pēc tevis skumstu..."
Volodimiram un Olenai Zelenskiem ir divi bērni – 21 gadu vecā meita Oleksandra un 13 gadus vecais dēls Kirilo. Pēdējo četru gadu laikā Ukrainas kara dēļ ģimene savu tēvu redzējusi vien pavisam reti.
Jau vēstīts, ka G7 samits notiek no 15. jūnija līdz 17. jūnijam Francijas kūrortā Eviānā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija.