Zelenskis nespēj valdīt asaras, runājot par saviem bērniem. VIDEO
Foto: ZUMAPRESS.com
April 16, 2025, Kiev, Kyiv Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, delivers remarks before presenting state awards to workers in the defense manufacturing industries in the Hall of Heroes at the Mariinsky Palace, April 16, 2025 in Kiev, Ukraine. (Credit Image: © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire)
Pasaulē

Zelenskis nespēj valdīt asaras, runājot par saviem bērniem. VIDEO

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis G7 samita laikā, atbildot uz jautājumu par saviem bērniem, nav spējis valdīt emocijas.

Zelenskis nespēj valdīt asaras, runājot par saviem...

Sarunas gaitā žurnāliste Ukrainas prezidentam vaicāja: "Kad jūsu bērni bija mazi, ko jūs viņiem teicāt visbiežāk? Zelenskis uz to atbildēja īsi un sirsnīgi: "Es tevi mīlu."

Kad žurnāliste turpināja ar jautājumu, ko viņš bērniem saka tagad, kad tie jau izauguši,  Ukrainas prezidents aizlūzušā balsī atbildēja: "Es pēc tevis skumstu..."

Volodimiram un Olenai Zelenskiem ir divi bērni – 21 gadu vecā meita Oleksandra un 13 gadus vecais dēls Kirilo. Pēdējo četru gadu laikā Ukrainas kara dēļ ģimene savu tēvu redzējusi vien pavisam reti.

Jau vēstīts, ka  G7 samits notiek no 15. jūnija līdz 17. jūnijam Francijas kūrortā Eviānā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija.

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