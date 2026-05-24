"Šī ir nauda, ko es labprāt nekad nebūtu saņēmis!" Andris Šuvajevs izskaidro, kas tā viņam par pensiju
Pēc Andra Šuvajeva amatpersonas deklarāciju sociālajos tīklos izcēlās diskusija par tajā norādīto pensijas maksājumu. "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs nācis klajā ar skaidrojumu.
Pēc publikācijas par Saeimas deputāta Andra Šuvajeva amatpersonas deklarāciju sociālajos tīklos izcēlās diskusija par tajā norādīto pensijas maksājumu. Kāds lietotājs norādīja, ka politiķis 2025. gadā pensijā esot saņēmis teju 5000 eiro. Viņš neizpratnē jautāja, kā 34 gadu vecumā vispār iespējams saņemt pensiju.
Komentāros cilvēki ātri vien sāka meklēt iespējamos skaidrojumus. Daļa norādīja, ka amatpersonas deklarācijā redzamā “pensija” ne vienmēr nozīmē parastu vecuma pensiju. Cits komentētājs skaidroja, ka deklarācijā tiek norādīts arī mantojums, un pieļāva, ka cilvēks mantojuma kārtībā varēja saņemt neizmaksātu vecuma pensiju.
Ar skaidrojumu nu klajā nācis arī pats Šuvajevs.
"Visiem politiķiem un viņu tehnologiem, kas kampaņā pret progresīvajiem pazaudējuši mēra sajūtu paskaidroju: Pērn VSAA man izmaksāja daļu no tēva uzkrātā 2. pensiju līmeņa. Lieki teikt, ka šī ir nauda, ko es labprāt nekad nebūtu saņēmis. Pēdējo 12h komentāri par šo apliecina to, cik zemu ir gatavi nolaisties politiskie konkurenti. Ņirgas par potenciālu invaliditāti vispār ir jauns līmenis," skaidroja politiķis.
Igors Šuvajevs 61 gada vecumā viņsaulē devās 2024. gada 12. aprīlī. Viņš bija latviešu filosofs un pasniedzējs, Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (2017).
"Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs un partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs (P) pērn deklarējis ienākumus kopumā 97 444 eiro apmērā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus darbam Saeimā Šuvajevs pērn bija valdes loceklis partijā "Progresīvie" un biedrībā "Brīvības un solidaritātes fonds", kā arī pasniedzējs Rīgas Stradiņa universitātē.
Lielāko ienākumu daļu Šuvajevam pērn veidojusi alga Saeimā - 89 064 eiro. Vēl 4979 eiro deputāts saņēmis pensijā, 1851 eiro - mantojumā, bet kopumā 717 eiro - honorāros, tai skatā 625 eiro no SIA "Apgāds "Zinātne"", un 92 eiro - no "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras / Latvijas Autoru apvienības". Vēl kopumā 382 eiro Šuvajevs saņēmis procentos bankās AS "Swedbank" un AS "SEB banka", 230 eiro - citos ienākumos no SIA "Open.lv", bet 222 eiro - algā no Rīgas Stradiņa universitātes.
Deputāts pērn 26 448 eiro uzkrājis AS "Swedbank" kontā un 29 eiro AS "SEB banka" kontā. Skaidrā naudā Šuvajevs pērn bija uzkrājis 1590 eiro. Politiķim pagājušajā gada beigās piederēja finanšu instrumenti 13 299 eiro nominālvērtībā.
Šuvajevam īpašumā pērn bija nekustamais īpašums Rīgā. Tāpat deputāts pērn veicis divus nekustamā īpašuma pirkumus - par 115 500 eiro un 49 500 eiro, kā arī deklarējis 140 250 eiro hipotekāro kredītu. Gada beigās viņa parādsaistības bija 137 848 eiro.
Šuvajevam pagājušā gada beigās nebija uzkrājumu privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā.