Kremlī uzskata, ka karš nonācis strupceļā
Dažas Kremļa augstākās amatpersonas uzskata, ka karš pret Ukrainu ir nonācis strupceļā un nav redzams skaidrs veids, kā karu izbeigt, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz avotiem.
"Ukraina un tās sabiedrotie arvien lielākā mērā ir pārliecināti, ka Krievijas iebrukums zaudē sparu, Kijivai stabilizējot frontes līniju un kavējot Maskavas pavasara ofensīvu," norāda "Bloomberg".
Līdzās ukraiņu arvien efektīvākajai dronu izmantošanai, kas nodara ievērojamus zaudējumus Krievijas karaspēkam, tiek veikti triecieni aiz frontes līnijas un dziļi Krievijas teritorijā. Tā rezultātā kritika pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu pašu valstī kļūst stiprāka.
Līdz ar ekonomikas lejupslīdi un interneta ierobežojumiem tas ierindas krievu vidū arī raisa arvien lielāku nogurumu no kara.
Daudzi Krievijas elites pārstāvji arī izjūt satraukumu.
Saskaņā ar situāciju pārzinošiem avotiem dažas augsta ranga Kremļa amatpersonas uzskata, ka karš ir nonācis strupceļā un nav skaidra ceļa uz tā izbeigšanu.
Putins vēlas izbeigt karu līdz šā gada beigām, bet tikai ar tādiem nosacījumiem, ko viņš uzskatītu par uzvaru, norāda "Bloomberg".
Tas cita starpā ietver pilnīgu kontroli pār Donbasu, ko Krievijas karaspēks nav spējis ieņemt vairāk nekā desmit gadu laikā, kā arī plašāku drošības vienošanos ar Eiropu, ar ko faktiski tiktu atzīti Maskavas teritoriālie ieguvumi.
Droni, ko Ukraina pielieto arvien lielākā skaitā, ir kļuvuši par izšķirošu faktoru karā.
Vairāki Eiropas diplomāti "Bloomberg" pauda, ka Krievijā valda drūms noskaņojums - kamēr frontē saglabājas pata stāvoklis, līdz ar ukraiņu dronu triecieniem karš ir nonācis jau līdz Maskavai.