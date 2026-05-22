Izpārdoti koncerti un tūkstošiem skatītāju: LNSO veiksmīgi noslēdz 100. sezonu
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) aizvadījis veiksmīgu un notikumiem bagātu 100. sezonu, uzsākot koncertdarbību Rīgas Kongresu namā – vietā, kur jau tuvā nākotnē taps Rīgas Filharmonija.
Lielās zāles ietilpība ir 917 klausītāju vietas, un gan sezonas pirmajā, gan noslēdzošajā koncertos tās bija pilnībā izpārdotas. Sezonas laikā LNSO apliecinājis plašu māksliniecisko vērienu – no simfoniskās un kamermūzikas programmām līdz koncertiem un muzikāliem uzvedumiem bērniem un jauniešiem. Notikuši pasaules pirmatskaņojumi, viesojušies izcili diriģenti un solisti.
Aizvadītajā sezonā LNSO nospēlējis 33 simfoniskās mūzikas koncertus, 11 koncertus bērniem, 8 koncertus jauniešiem koncertciklā “Simfoniskais hits ar Goran Gora” un 5 kamermūzikas koncertus, kas īpaši izceļas ar iespēju skatītājiem uz skatuves sastapt orķestra mūziķus mazākos sastāvos.
Būtiska LNSO koncertdzīves daļa norisinājusies Rīgas Kongresu namā, kur klausītājiem pieejamas 917 labas redzamības sēdvietas – par 248 vietām vairāk nekā Lielajā ģildē, kur LNSO mita, pirms koncertzālē tika uzsākti rekonstrukcijas darbi.
LNSO simfoniskās mūzikas koncertu apmeklējums Rīgas Kongresu namā sasniedzis 83%. Šie rādītāji kopumā apliecina, ka Latvijas sabiedrībā un valsts viesu vidū pastāv stabila interese par simfoniskās mūzikas koncertu regulāru apmeklēšanu. Augstais koncertu apmeklējums un Rīgas Kongresu nama zāles piepildījums jau šobrīd kalpo kā būtisks indikators tam, ka nākotnē Rīgas Filharmonija, kuru plānots izveidot Rīgas Kongresu namā, ir nepieciešama un tai ir potenciāls kļūt par ekonomiski ilgtspējīgu kultūras infrastruktūras objektu.
“Esam aizvadījuši ļoti veiksmīgu LNSO 100. sezonu! Par lielu prieku mūziķiem un klausītājiem, esam ieņēmuši Kongresu namu, spējot arī pilnībā aizpildot šobrīd pieejamās 917 klausītāju vietas. Ar skatu nākotnē, soli pa solim, veidojam pozitīvu auru Rīgas filharmonijai. 58 koncerti 10 dažādās Latvijas un Lietuvas zālēs – izsmalcināta kamermūzika, atraktīvi muzikāli iestudējumi bērniem un jauniešiem, vērienīgi vokāli simfoniski atskaņojumi, opermūzika, pasaules pirmatskaņojumi, tikšanās ar izciliem diriģentiem un solistiem. Sirsnīgs paldies visiem par sadarbību 100. sezonā, tiekamies atkal augusta sākumā, kad ar Riharda Vāgnera operas “Loengrīns” koncertatskaņojumu diriģenta Tarmo Peltokoski vadībā atklāsim simtgades jubilejas svinības,” par aizvadīto sezonu un gaidāmajiem koncertiem stāsta LNSO direktore Indra Lūkina.
Sezonas laikā pie LNSO diriģenta pults stājās leģendārais somu Maestro Jorma Panula, LNSO diriģents laureate Tarmo Peltokoski un galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, orķestra mākslinieciskais padomnieks Andris Poga, Māris Sirmais, jaunie latviešu diriģenti Jānis Liepiņš un Aivis Greters, izcilais franču maestro Žans Klods Kazadesī, bet pirmoreiz satikāmies ar vācu diriģentu Kristianu Reifu, baroka mūzikas meistaru Žanu Kristofu Spnozi, itāļu operdiriģentu Mikeli Gambu. Spožo solistu plejādē bija Vineta Sareika, Marina Rebeka, Reinis Zariņš, Kristīne Blaumane, Daumants Liepiņš, Ieva Saliete, Džūlija Buloka un citi.
Par apmeklētākajām sezonas programmām kļuva “Mālera Astotā”, kas 13. un 14. septembrī Latvijas Nacionālajā operā un baletā pulcēja 1916 klausītāju (šis projekts tapa sadarbībā ar LNOB un VAK “Latvija”), “Maestro Raimonda Paula jubilejas koncerts”, kuru 22. un 23. janvārī Rīgas Kongresu namā apmeklēja 1884 klausītāji (šis projekts tapa sadarbībā ar VAK “Latvija” un Latvijas Radio bigbendu), kā arī programma “LNSO, Reinis Zariņš un Latvijas Radio koris”, (sadarbībā ar Latvijas Radio kori), kuru 12. decembrī noklausījās 916 klausītāji turpat, Rīgas Kongresu namā.
Tāpat īpaša vieta sezonas programmās bijusi latviešu mūzikai – 30 koncertos izskanējuši latviešu komponistu darbi, savukārt 17 koncerti bijuši dzirdami Latvijas Radio 3 “Klasika” ēterā.
LNSO 100. sezonā muzicējis 10 koncertvietās Latvijā un Lietuvā – Rīgas Kongresu namā, Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, Latvijas Nacionālajā operā un baletā, koncertzālē “Lielais dzintars”, Mūzikas namā “Daile”, Tabakas fabrikā, Ventspils koncertzālē “Latvija”, Latgales vēstniecībā “Gors”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Klaipēdas koncertzālē. Sezonas ietvaros klausītājiem bija pieejami arī seši dažādi abonementu veidi, kopumā tika iegādātas 883 abonementa biļetes.
Īpaša uzmanība sezonā tika pievērsta izglītojošajiem un sociāli nozīmīgiem projektiem, un vairāki no tiem tika īstenoti sadarbībā ar LNSO fondu - divus LNSO ģenerālmēģinājumus noklausījušies 716 mūzikas skolu audzēkņi no dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī aizvadītas sešas izglītojošas nodarbības-koncertlekcijas bērniem, kuri ilgstoši uzturas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Aktuālajiem LNSO notikumiem aicinām sekot LNSO mājaslapā.