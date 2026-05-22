Lielākais kruīza kuģis Rīgā
FOTO: ar 4000 pasažieriem uz klāja Rīgā piestājis līdz šim lielākais kruīza kuģis ostas vēsturē
Rīgas ostā šodien piestāja līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīza kuģis – vācu kruīza kompānijas "TUI Cruises" kuģis "Mein Schiff Relax".
Kuģis Rīgas ostā ieradās agri no rīta, plkst. 5.30, un tika pietauvots piestātnē pie Krievu salas. Plānots, ka laineris dosies prom plkst. 20.00.
Ņemot vērā, ka "Mein Schiff Relax" Rīgu apmeklēja pirmoreiz, šodien plkst. 9.00 uz kuģa klāja notika svinīgā ģerboņu apmaiņas ceremonija. Pasākumā piedalījās Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) un Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
Kuģis "Mein Schiff Relax" ir 333 metrus garš un 42 metrus plats, un tā bruto tonnāža ir 16 000 GT. Brīvostā atzīmē, ka šis ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais līdz šim Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. Kruīza laineris, kuram ir 19 klāji, uz Rīgu atveda aptuveni 4000 pasažieru un vēl 1000 apkalpes locekļu.
Sezonas laikā "Mein Schiff Relax" Rīgā viesosies vēl trīs reizes (kopumā četras reizes). Rīgas ostā šogad pieteikta 101 kruīza kuģu vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 000 kruīza tūristu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn.