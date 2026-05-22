Par Baltijas gada komunikācijas labāko kampaņu festivālā “ADwards” atzīta “McCANN Riga” kampaņa “Skola kā maratons”
Šī gada 15. maijā festivāls “ADwards” pulcēja Latvijas reklāmas, dizaina un citu radošo industriju profesionāļus, lai starptautiskas žūrijas vadībā noteiktu spilgtākos nozares darbus. Šogad festivāls iezīmēja būtisku attīstības soli – pirmo reizi konkursā darbus varēja pieteikt arī aģentūras no Lietuvas un Igaunijas. Par šī gada visvairāk apbalvojumus saņēmušo kampaņu festivālā atzīta “Failing at the Finish” jeb “Skola kā maratons”, ko radījusi reklāmas aģentūra “McCANN Riga” kopā ar izglītības NVO “Iespējamā misija”.
Kampaņa saņēma sešus ordeņus tādās kategorijās kā “Use of Influencers”, “Creative Business Excellence”, “PR Events”, kā arī festivāla augstāko apbalvojumu – “Grand Prix” kategorijā “Impact & Influence”, kļūstot par festivāla visaugstāk novērtēto darbu. Papildus šim sasniegumam “McCANN Riga” šī gada “ADwards” konkursā kopumā saņēmusi 15 ordeņus dažādās kategorijās, apliecinot stabilu radošo līderību reģionā.
“Šī kampaņa mums ir īpaši nozīmīga, jo tā apliecina idejas spēku un spēju uzrunāt auditoriju ar skaidru, spēcīgu radošo risinājumu. Tā parāda, ka darbi, kas top “McCANN Riga”, spēj konsekventi izcelties un gūt atzinību dažādās radošajās disciplīnās. Vienlaikus Rīga mums ir vairāk nekā lokācija – tā ir vieta, kur var rasties idejas ar starptautisku potenciālu, un mēs mērķtiecīgi strādājam, lai to nostiprinātu kā vienu no Eiropas radošajiem centriem,” komentē Sintija Popena, “McCANN Riga” radošā direktore un radošā eksporta nodaļas vadītāja, kura “ADwards” festivālā atzīta par labāko radošo direktori Baltijā.
“Domāt par maratonu prasa drosmi. Domāt par pārmaiņām izglītībā – vēl lielāku drosmi. Šī kampaņa uzdrošinājās par izglītību runāt pilnīgi neierastā veidā un atgādināja, ka aiz katras sabiedrības nākotnes ir skolēni, kuriem vajadzīgi iedvesmojoši skolotāji. Tieši šī cilvēcīgā, universālā un negaidītā perspektīva, manuprāt, rezonēja arī ar starptautisko žūriju. Un šajā ziņā valodai nav nozīmes, jo stāsts par skolēnu iespējām, izdegšanu un nepieciešamību pēc talantīgiem cilvēkiem izglītībā ir saprotams visur pasaulē. Mums ir svarīgi piesaistīt izglītībai talantīgus cilvēkus, īpaši STEM jomās, jo tieši skolēnu iespējas un ticība sev noteiks mūsu nākotni,” saka Ramona Urtāne, “Iespējamās misijas” vadītāja.
Šogad “McCANN Riga” izcēlusies ar īpaši plašu starptautisku atzinību, kopumā iekļūstot 38 finālistu sarakstos (shortlists) dažādās kategorijās. Apbalvojumi saņemti par darbiem, kas tapuši sadarbībā ar tādiem klientiem un projektiem kā “Pupkultūra” ar kampaņu “Rozā zvērests”, “SSE Riga Alumni Association” ar “Aluminati”, kā arī “Uzņēmēji mieram” ar “Aizved mani.”
Festivālā darbus vērtēja 21 starptautiskās žūrijas pārstāvis, un tie piešķīruši “McCANN Riga” vienu “Grand Prix”, piecus zelta, četrus sudraba un sešus bronzas ordeņus. Festivālā piedalījās 37 radošās aģentūras un studijas no Baltijas.
“Lielais balvu skaits apliecina mūsu komandas spēju izcelties spēcīgā Baltijas konkurencē. Tas ir nozīmīgs apstiprinājums tam, ka esam nostiprinājuši savas radošās pozīcijas reģionā. Vienlaikus tas dod papildu impulsu mūsu radošā eksporta attīstībai – kopā ar “Neverending” platformu mērķtiecīgi turpinām audzēt starptautisko projektu apjomu un stiprināt Latvijas radošuma konkurētspēju,” uzsver Valters Jonāts, “McCANN Riga” partneris un radošais vadītājs.