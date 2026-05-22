Kā top māksla Pierīgā? Ieva Caruka "Riga Art Week" ietvaros aicina uz bezmaksas meistarklasi
Starptautiskā mākslas pasākuma "Riga Art Week 2026" ietvaros otrdien, 26. maijā, māksliniece Ieva Caruka pirmo reizi vērs savas mājas-darbnīcas durvis apmeklētājiem Tīrainē, informēja pati māksliniece.
Atvērto durvju pasākums norisināsies iniciatīvas "Mākslinieku Atvērto Studiju Otrdiena" laikā no plkst. 17.00 līdz 21.00 Tīraines ielā 19c. Tā būs iespēja paplašināt "Riga Art Week" kultūras kartes ģeogrāfiju, iepazīstinot apmeklētājus ar radošo vidi un mākslas tapšanas procesu Pierīgā.
Kā uzsver Caruka, viesošanās darbnīcā ir personiska tikšanās tieši tajā vidē, kur dzimst un realizējas idejas. Apmeklētājiem būs iespēja aplūkot vēl nepabeigtus darbus, tuvāk iepazīt mākslinieces praksi un uzdot interesējošos jautājumus. Savukārt plkst. 19.30 klātesošie varēs tieši iesaistīties procesā, piedaloties eksperimentālā gleznošanas meistarklasē. Tāpat pasākuma laikā būs vienreizēja iespēja iegādāties mākslinieces skices un nelielus mākslas darbus.
„Šogad, bieži uzturoties Ukrainā, es sapratu, cik spēcīgai valstij ir svarīga kultūra un cik būtiski ir to attīstīt. Mēs varam to veidot kopā, viens otru iedvesmojot,” savu motivāciju dalīties ar mākslu skaidro Caruka, kura ir arī Latvijas Mākslinieku savienības biedre un „Mārupes radošās laboratorijas” vadītāja.
Dalība pasākumā ir bez maksas. To organizē platforma "FOLLOW.ART", sniedzot iespēju ērti saglabāt kontaktus turpmākai saziņai un finansiāli atbalstīt Pierīgas mākslinieku radošo darbību.