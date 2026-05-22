Rīgas pašvaldības policijas foto
Šodien 12:39
Atpazīsti šos vīriešus? Likumsargi lūdz sabiedrības palīdzību saistībā ar incidentu Vecrīgā
Rgas pašvaldības policija (RPP) lūdz iedzīvotāju palīdzību divu vīriešu identitātes noskaidrošanā, kuri šā gada 30. aprīlī Vecrīgā traucēja sabiedrisko kārtību.
Incidents noticis Audēju ielā 16. Saistībā ar notikušo sabiedriskās kārtības traucēšanu pašvaldības policijā ir sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti precīzi notikuma apstākļi.
Iedzīvotāji, kuri atpazīst attēlos redzamās personas vai var sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju, lūgti nekavējoties sazināties ar Rīgas pašvaldības policiju, zvanot pa tālruņa numuriem 67 181 818 vai 26 272 071.