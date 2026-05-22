Dejas basām kājām Gaujas smiltīs, īpašā zupa un UNESCO mantojums: Sigulda aicina uz romantisko "Plostnieku nakti"
Piektdien, 5. jūnijā, Siguldā jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies pasākums "Plostnieku nakts Siguldā", kura laikā apmeklētāji varēs iepazīt UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautās Gaujas plostnieku amata prasmes, informēja Siguldas novada Kultūras un tūrisma centra pārstāve Kristīne Kupcāne.
Pasākums norisināsies pie ekspozīcijas "Gaujas plostnieka stāsts" krastmalā. Tas sāksies ar tradicionālo plosta sagaidīšanu, ko muzikāli papildinās folkloras kopa "Putni", izpildot dziesmas par Gauju, laivinieku un plostnieku darbu. Par pasākuma īpašajiem viesiem izraudzīti mūziķi Kristīne Kalniņa, Marts Kristiāns Kalniņš un Edgars Kārklis.
Svinību noslēgumā plānotas baskāju dejas Gaujas pludmales smiltīs, kur par muzikālo pavadījumu gādās Andris Muižnieks, spēlējot akordeonu, Valters Mačs ar eifoniju un Andris Ziemelis ar tubu.
Kā uzsver organizatori, klātesošajiem būs unikāla iespēja pašiem praktiski iemēģināt Gaujas plostnieku amata prasmes, tostarp "pinčošanu", "kantēšanu" un "bomēšanu". Tāpat pasākuma apmeklētāji varēs siet nelielus plostiņu maketus, aplūkot tematisko ekspozīciju un nobaudīt īpašo plostnieku zupu.
Ekspozīcijas "Gaujas plostnieka stāsts" idejas autors un iekārtotājs ir Māris Ansis Mitrevics, kurš pats savulaik vairākas vasaras strādājis uz upes.
Pasākuma mērķis ir cildināt Gaujas plostnieku amata prasmes. Tās 2018. gadā tika iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, savukārt 2022. gadā koku pludināšana kopā ar citu valstu amata pratējiem tika atzīta par UNESCO Cilvēces nemateriālo kultūras mantojumu. Vēsturiski 19. gadsimtā baļķu pludināšana, tos sasienot plostos, no Gaujas augšteces līdz Carnikavai bija nozīmīgs Vidzemes zemnieku peļņas avots pavasara sezonā.
Ieeja pasākumā ir bez maksas. Organizatori vērš apmeklētāju uzmanību, ka drošības un kārtības apsvērumu dēļ pasākuma teritorijā nav atļauta peldēšanās, kā arī jebkādu dzērienu un trauku ienešana.