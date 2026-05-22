Ķīna paziņojusi, ka iegādāsies no ASV 200 "Boeing" lidmašīnas
Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes Pekinā, Ķīna apstiprinājusi, ka iegādāsies no ASV 200 "Boeing" lidmašīnas.
Saskaņā ar noslēgto vienošanos ASV nodrošinās Ķīnai garantijas lidmašīnu dzinēju detaļu un komponentu piegādēm, paziņojusi Ķīnas Tirdzniecības ministrija. Abu valstu amatpersonas plāno arī turpināt oktobrī panākto muitas tarifu pamiera pagarināšanu un izskatīt iespēju abpusēji samazināt tarifus vismaz 30 miljardu ASV dolāru vērtībā.
“Mēs noslēdzām daudzus lieliskus tirdzniecības darījumus, tostarp par vairāk nekā 200 "Boeing" lidmašīnu piegādi, ar solījumu palielināt šo skaitu par 750 lidmašīnām, kas būtu līdz šim lielākais pasūtījums,” pēc vizītes žurnālistiem paziņoja Tramps.
Arī "Boeing" izpilddirektors Kellijs Ortbergs, kas bija iekļauts ASV delegācijas sastāvā Trampa tikšanās laikā ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu paziņoja, ka vizīte Ķīnā bijusi ļoti veiksmīga un panākts galvenais mērķis – Ķīnas tirgus ticis atvērts "Boeing" lidmašīnu pasūtījumiem. Sākotnēji Ķīna apņēmusies iegādāties 200 lidmašīnas, un sagaidāms, ka sekos vēl papildu pasūtījumi.
2025. gada oktobrī ASV un Ķīnas amatpersonas Malaizijā vienojās par muitas tarifu pamiera pagarināšanu līdz šī gada novembrim, tostarp par ASV tarifu samazinājumu Ķīnas precēm un Ķīnas ierobežojumu pagaidu atcelšanu attiecībā uz retzemju minerālu un magnētu eksportu.
Jauns.lv jau Trampa vizītes laikā ziņoja, ka gan Ķīnai, gan ASV bija savas "slepenās kārtis", ko izmantot sarunās ar otru. Tāpat tika ziņots, ka Ķīnas līderis Sji varētu piedāvāt Trampam iegādāties vairāk nekā 100 ASV ražotās "Boeing" lidmašīnas.