Dānijas piekrastē izskalotais valis Timijs kļuvis sprādzienbīstams
Slavenais kruprvalis Timijs, kura mirstīgās atliekas aizvadītās nedēļas nogalē tika izskalotas Dānijas piekrastē, kļuvis sprādzienbīstams, paziņojušas vietējās varasiestādes.
Jau ziņots, ka kuprvaļa Timija glābšanas drāma, kas pusotru mēnesi piesaistīja Vācijas un Eiropas sabiedrības uzmanību, ir noslēgusies bēdīgi. Kaut gan daudzi cerēja, ka Ziemeļjūrā nogādātais valis spēs izķepuroties, cerības nepiepildījās, un milzis ir nomiris. Viņš atrasts miris piektdien pie mazas Anholtas saliņas Kategata jūras šaurumā starp Dāniju un Zviedriju.
Šobrīd varasiestādes paziņojušas, ka Timija ķermenī uzkrājas gāzes un vaļa ķermenis kļuvis sprādzienbīstams. Dzīvnieka pietūkušais ķermenis pēdējās dienās turpinājis paplašināties, līdz ar to varasiestādes uzsākušas steidzamu operāciju, lai pārvietotu līķi tālāk no krasta.
Daļa Anholtas pludmales šobrīd ir slēgta, jo notikuma vietā drūzmējas plašs cilvēku pūlis. Varas iestādes plāno izmantot virves, lai vali ievilktu dziļākos ūdeņos un samazinātu nekontrolēta sprādziena risku piekrastes tuvumā. Bet jāuzsver, ka operācija tiek uzskatīta par bīstamu, jo pastāv iespēja, ka līķis izvilkšanas laikā varētu pārplīst. Saskaņā ar Dānijas plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, valis vēlāk tiks nogādāts ostas pilsētā Grenā, kur ekspertiem paredzēts veikt pēcnāves ekspertīzi.
Valis kļuva plaši pazīstams kā “Timijs” pēc tam, kad vācu glābšanas dienesti identificēja izskaloto dzīvnieku kā jaunu tēviņu. Tomēr daži pētnieki, kas sekojuši līdzi Timija gaitām norādījuši, ka šis vērtējums varētu būt nepareizs, un, iespējams, Timijs patiesībā ir vaļu mātīte. Līdz ar to vairāki cilvēki vali nodēvējuši par "Cerību" jeb "Houpu".
Valis pirmo reizi tika pamanīts Baltijas jūrā marta beigās, kad vairākas reizes tika izskalots uz sēkļa, pirms glābēji aprīļa beigās uzsāka plašu operāciju, kurā iesaistīja velkoni, lai to nogādātu atpakaļ Ziemeļjūrā. Tomēr, kā ziņots, vaļam piestiprinātā izsekošanas ierīce tika sabojāta, un pētnieki zaudēja informāciju par viņa atrašanās vietu, līdz brīdim, kad netālu no Anholtas atrastais beigtais kuprvalis tika identificēts kā Timijs.