ES tabakas politikas reforma raisa karstas diskusijas
Eiropas Komisija 18. maijā ir uzsākusi oficiālu sabiedrisko apspriešanu par ES tabakas kontroles tiesiskā regulējuma pārskatīšanu. Sabiedrības, nozares ekspertu un pārstāvju viedokļu apkopošanu ir iecerēts veikt līdz 15. jūnijam.
Plānots, ka pārmaiņas skars divus būtiskus dokumentus — Tabakas produktu direktīvu un Tabakas reklāmas direktīvu. Likumdošanas izmaiņu priekšlikumus EK plāno iesniegt izskatīšanai Eiropas Parlamentā un ES Padomē līdz 2026. gada beigām.
Galvenais iemesls izmaiņām ir esošo normatīvu neatbilstība tirgus tendencēm un jaunajiem iedzīvotāju ieradumiem. Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk patērē jaunos tabakas un nikotīna produktus (veipus, karsējamo tabaku un nikotīna spilventiņus) un to iegāde arvien biežāk notiek izmantojot dažādus digitālos risinājumus un sociālos medijus.
EK norāda, ka tirgus ir strauji attīstījies un pašreizējais regulējums ir jāmaina, lai reaģētu uz jauno tirgus realitāti. Paralēli Eiropas Savienībā tiek virzīta arī Tabakas nodokļu direktīvas reforma, lai ieviestu minimālās nodokļu likmes visā ES e-cigaretēm un citiem jaunajiem tabakas produktiem.
ES par stratēģisku mērķi ir izvirzījusi “bezdūmu paaudzi”, ar domu panākt, lai līdz 2040. gadam smēķētu mazāk nekā 5 % iedzīvotāju.
Izpelnās plašu kritiku
EK sākotnējā pozīcija gan ir izpelnījusies plašu kritiku gan ES institūciju iekšienē, gan arī no zinātnieku un ekspertu puses.
EK sagatavoto reformas izvērtējuma ziņojumu jau ir kritizējusi Regulējuma uzraudzības padome (Regulatory Scrutiny Board), kas ir EK iekšējā institūcija un veic ES iniciatīvu analīzi un regulējumu kvalitātes pārbaudi. Uzraudzības padome uzsvēra, ka EK analīzē esot pieļauti “nopietni trūkumi”. EK tiek pārmests, ka tā nevar pierādīt saikni starp sabiedrības veselības uzlabojumiem un līdzšinējo normatīvo regulējumu, tomēr neskatoties uz to EK jau ir nolēmusi sāk virzīt jaunu reformu, norāda ietekmīgais Spānijas medijs Okdiario.
Vienlaikus Eiropas ziņu medijs EUreporter uzsver, ka par Eiropas Savienības nākotnes regulējumu kaitējuma mazināšanas jomā pieaug satraukums zinātnes un veselības aprūpes sektora pārstāvju vidū. Vairāk nekā simts zinātnieku un ekspertu publiski vērsušies pie Eiropas institūcijām ar aicinājumu pieņemt regulējumu, kas stingri balstīts zinātniskos pierādījumos, nevis politiskos vai ideoloģiskos apsvērumos.
Atšķirīgu pieeju sadursme
Eksperti brīdina par risku piemērot vienādu regulējumu produktiem ar atšķirīgu riska profilu. Viņi apšauba, vai normatīvie lēmumi var tikt pieņemti, izmantojot nepilnīgus un nepietiekami pamatotus datus. Pēc zinātnieku domām, tabakas reformas debates nav tikai politisks, bet arī zinātnisks jautājums. Runa ir par to, kā zinātniski pareizi interpretēt pieejamos pierādījumus un kā tos pārvērst efektīvos politiskos risinājumos.
Karstas diskusijas ir par to, vai ES nākotnē normatīvi nošķirs tradicionālos tabakas produktus un bezdūmu alternatīvas, kurām ir atšķirīgs riska profils. Zinātnieki uzskata, ka normatīva abu produktu grupu nošķiršana atbilstoši to riska profilam var ietekmēt arī patērētāju uzvedību un līdz ar to arī smēķēšanas mazināšanas stratēģijas efektivitāti.
Atšķirīgs regulējums var cilvēkus motivēt pāriet no cigaretēm uz potenciāli mazāk kaitīgām alternatīvām, savukārt vienāds regulējums visiem tabakas un nikotīna produktiem neskatoties uz atšķirīgo kaitīguma līmeni var mazināt cilvēku motivāciju izvēlēties mazāk kaitīgas alternatīvas.
Zviedrijas veiksmīgais smēķēšanas apkarošanas politikas piemērs parāda, ka tabakas un nikotīna alternatīvas var palīdzēt mazināt ar smēķēšanu saistīto kaitējumu, ja tās tiek stingri regulētas un regulējums ņem vērā atšķirīgo risku starp produktiem. Zviedrija ir pirmā valsts Eiropā, kurai izdevies panākt smēķētāju skaita samazināšanos zem 5 %, lielā mērā pateicoties alternatīvo produktu (snuss un nikotīna spilventiņi) izmantošanai.
Jaunākie pētījumi un Zviedrijas piemērs daudzus ekspertus mudina apšaubīt tradicionāli piekopto valstu pieeju smēķēšanas apkarošanā, kas galvenokārt ir balstīta aizliegumos un ierobežojumos. Daļa starptautiskās sabiedrības veselības ekspertu sāk paust viedokli, ka bezdūmu alternatīvas — piemēram, karsējamā tabaka, elektroniskās cigaretes vai nikotīna spilventiņi — varētu spēlēt nozīmīgu lomu smēķēšanas radītā kaitējuma mazināšanā, ja vien tās tiek stingri regulētas atbilstoši produktu kaitīgumam un riska profilam.