Tūristi līdz vecpilsētai, visticamāk, nenonāks! Valainis aicina steidzami risināt kruīza termināļa problēmu
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis aicina Rīgas domi steidzami rast risinājumu moderna pasažieru un kruīza kuģu termināļa izveidei galvaspilsētas centrā, kā arī rosina izvērtēt iespēju mainīt "Krievu salas" nosaukumu, liecina ministra ieraksts sociālajā tīklā "X" un Rīgas pašvaldībai nosūtītā vēstule.
"Kamēr Rīgas mērs caur sastrēgumiem steidz uz pasažieru apkalpošanai nepiemēroto kravu termināli Pārdaugavā sagaidīt lielāko kruīza kuģi, tā pasažieri neatbilstošās infrastruktūras dēļ līdz Vecpilsētai, visticamāk, tā arī nenonāks," Valainis raksta.
Kamēr Rīgas mērs caur sastrēgumiem steidz uz pasažieru apkalpošanai nepiemēroto kravu terminālu Pārdaugavā, krievu (vēljoprojām nav mainīts nosaukums) salā sagaidīt lielāko kruīza kuģi, tā pasažieri visticamāk līdz Vecpilsētai nenonāks, joprojām neatbilstošas infrastruktūras dēļ. pic.twitter.com/4F1vaDPcaw— Viktors Valainis (@ViktorsValainis) May 22, 2026
Kā teikts Ekonomikas ministrijas (EM) nosūtītajā oficiālajā vēstulē Rīgas domei, pašlaik lielo kruīza kuģu novirzīšana uz Krievu salu, kas atrodas aptuveni 15 kilometru attālumā no pilsētas centra, rada virkni problēmu. Šāda pieeja samazina tūristu uzturēšanās kvalitāti, rada papildu satiksmes sastrēgumus un mazina spontāno tūristu plūsmu uz Vecrīgu, restorāniem un kultūras objektiem, tādējādi ierobežojot ekonomisko pienesumu vietējiem uzņēmējiem. Turklāt Rīga šobrīd nevar uzņemt kuģus, kuru garums pārsniedz 300 metrus, tādējādi zaudējot konkurētspēju Baltijas jūras reģionā.
Vēstulē ministrija vērš uzmanību uz kruīza segmenta izaugsmi – ja 2025. gadā Rīga uzņēma 85 kuģus ar aptuveni 115 500 pasažieriem, tad 2026. gadā pieteiktas jau vairāk nekā 103 vizītes ar prognozētiem 135 000 pasažieru. EM aplēses liecina, ka, rēķinot 50 eiro ienākumus no viena pasažiera, tiešais ekonomiskais pienesums Rīgai 2026. gadā varētu sasniegt aptuveni 6,7 miljonus eiro. Šajā summā nav iekļautas ostu maksas, kuģu apgādes, gidu un transporta pakalpojumu radītie ienākumi.
Lai situāciju labotu, ministrija aicina Rīgas domi noteikt pasažieru termināļa attīstību par pilsētas stratēģisko prioritāti, steidzami vienoties par piestātņu izbūvi centra tuvumā, izstrādāt skaidru projekta realizācijas grafiku un novērst satiksmes organizācijas nepilnības.
Papildus tam Valainis aicina Rīgas domi sadarbībā ar Rīgas brīvostu un atbildīgajām institūcijām izvērtēt iespēju mainīt "Krievu salas" nosaukumu. EM uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un Krievijas sākto karu Ukrainā, šāds nosaukums rada nevēlamas asociācijas un nav piemērots teritorijai, kuru paredzēts attīstīt kā modernu starptautiskas nozīmes ostas un loģistikas centru.