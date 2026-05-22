Frizūra gluži kā ASV prezidentam! Par interneta sensāciju kļuvis Trampam aizdomīgi līdzīgs albīns bifelis
Bangladešā par sensāciju kļuvis kāds albīns bifelis, kurā vietējie iedzīvotāji saskata pārsteidzošu līdzību ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Dzīvnieka neparastā izskata dēļ tas pat nosaukts amerikāņu līdera vārdā.
Bifeļa īpašnieks, 38 gadus vecais Zija Udins Mridha, medijiem atklājis, ka viņa brālis četrus gadus veco dzīvnieku nosaucis par "Donaldu", jo tā gaišais apmatojums uz galvas ļoti atgādina tagadējā ASV prezidenta zīmīgo matu sakārtojumu.
Pateicoties savai neparastajai frizūrai, bifelis Bangladešā kļuvis ārkārtīgi populārs. Uz fermu, kurā dzīvnieks tiek turēts, plūst nepārtraukta apmeklētāju straume, lai savām acīm aplūkotu tā gaišo matu "ķiveri". Saimnieks norādīja, ka vienīgā "ekstra", ko šis īpašais dzīvnieks bauda, ir četras vannošanas reizes dienā.
Neskatoties uz milzīgo popularitāti, bifeļa "Donalda" dienas ir skaitītas. Dzīvnieks tuvāko dienu laikā tiks ziedots, jo Bangladešā, kuras iedzīvotāju absolūtais vairākums ir musulmaņi, sākušies sagatavošanās darbi islāma Upurēšanas svētkiem jeb "Eid al-Adha".
"Man pietrūks Donalda Trampa, bet tāda ir 'Eid al-Adha' galvenā būtība – nest upuri," uzsvēra bifeļa saimnieks. Paredzams, ka gaidāmajos svētkos visā valstī upurēs vairāk nekā 12 miljonus mājlopu, to vidū kazas, aitas, govis un bifeļus.