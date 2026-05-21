Mieriņa atklāj, kad varētu notikt balsojums par jauno valdību
Jaunās valdības veidošanas process virzās pietiekami raiti, un Saeima par jauno Ministru kabinetu varētu balsot jau nākamajā ceturtdienā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" pauda Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāve, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Viņa norādīja, ka premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS) patlaban izdodas virzīt uzticēto procesu. Valdības veidošanas sarunas turpinās raitā tempā, un politiskie spēki patlaban strādā pie nākamās valdības deklarācijas, atbildības jomu sadalījuma un iespējamā Ministru kabineta sastāva.
ZZS ieskatā jaunās valdības izveidē svarīgi pēc iespējas ātrāk panākt politisku vienošanos, jo nākamajam Ministru kabinetam būs jāstrādā ar sarežģītiem budžeta un nozaru finansējuma jautājumiem.
Līdzšinējās sarunās ZZS uzsvērusi gatavību plašai sadarbībai valdības veidošanā, vienlaikus norādot, ka valdības deklarācijai jābūt īsai, konkrētai un vērstai uz izdarāmiem darbiem.
Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi (ZZS), kura vārds izskanējis saistībā ar kokrūpnieku lietu, Mieriņa uzsvēra nevainīguma prezumpciju. Viņas ieskatā Krauzem pašlaik ir jāļauj turpināt darbu, kamēr atbildīgās institūcijas vērtē lietas apstākļus.
Kā ziņots, topošās koalīcijas partneri - "Apvienotais saraksts" (AS), "Jaunā vienotība" (JV), Nacionālā apvienība (NA) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) - turpinās sarunas par darbu jaunajā valdībā.
Trešdienas vakarā parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās par turpmāko darbu virzieniem, paredzot amatu sadali pēc vienlīdzības principa. Valdību varētu veidot AS, JV, NA un ZZS, nodrošinot balsu vairākumu Saeimā.
Vienošanās paredz fokusēties uz drošību, fiskālo disciplīnu un finanšu stabilizāciju 14. Saeimas laikā. Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) norādīja, ka partneri vienojušies turpināt sarunas, mērķējot līdz 25. maijam panākt pilnu vienošanos par koalīciju, ministriju sadali un politikas prioritātēm.
Partneri uzsvēra nepieciešamību pēc rīcībspējīgas valdības, īpaši drošības apstākļos, akcentējot atbalstu aizsardzībai, iekšlietām, Ukrainai, kā arī cilvēktiesību standartu saglabāšanu. Vienošanās ietver arī ekonomikas stabilizāciju, cīņu pret korupciju, ģimeņu atbalstu un lielo valsts projektu pārvaldību.
Pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunas valdības veidošanu AS politiķim Andrim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot nedaudz vairāk nekā nedēļu.